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Надзвичайні новини, Полтавщина

Троє мешканців Лубенщини постали перед судом за незаконний продаж пального

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 127

 

Чоловіків визнали винними у незаконному зберіганні та збуті дизпалива

На Полтавщині судили трьох жителів Лубенського району, які без дозвільних документів зберігали та продавали дизельне паливо. Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Слідство встановило, що чоловіки організували нелегальну точку продажу пального поруч із трасою міжнародного значення. Дизпаливо зберігали у нежитлових приміщеннях на автостоянці, а потім реалізовували його без відповідних дозволів.

 

Під час обшуків детективи вилучили 4 тисячі літрів дизпалива загальною вартістю понад 200 тисяч гривень. Рішенням суду у чоловіків конфіскували усе пальне та обладнання, яке ті використовували у своїй незаконній діяльності.

Судили обвинувачених за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та  вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Тепер вони мають сплатити штрафи.

Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ на Полтавщині викрили продаж нелегальних вейпів та тютюну на 1,8 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: пальне БЕБ суд
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