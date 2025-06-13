«Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях»: активіст та військовий Харченко закликав депутатів раціонально витрачати кошти

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 548 Коментарів: 1

Кременчуцький активіст, а нині військовослужбовець Леонід Харченко звернувся до депутатів із закликом раціонально витрачати кошти в умовах повномасштабної війни, коли значної фінансової підтримки у першу чергу потребують захисники на фронті. Так він виступив на засіданні сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 13 червня.

Зокрема, як і під час засідання депутатської бюджетної комісії, він звернув увагу на закупівлю нових автомобілів для виконкому.

— Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях, нічого з ними не буде. А якщо потрібно, то нехай перейдуть у громадський транспорт — там люди їм багато чого цікавого розказати можуть, і про них у тому числі. Я думаю, що знайшлися б підрозділи, яким знадобилися б ці автомобілі більше, — заявив Харченко.

Таким чином активіст відреагував на майбутню закупівлю 5 нових автомобілів для виконкому, на які планують виділити 5,5 мільйонів гривень.

Підтримав думку Харченка і депутат міськради Богдан Лазоренко.

— Якщо аналізувати цю суму, 5,5 мільйонів гривень… У закритій частині ми з вами будемо розглядати аналогічне рішення на придбання автомобіля для військових. Його вартість 500 тисяч гривень. Тобто за 5,5 мільйонів ми могли б купити 11 автомобілів і потім передати їх для потреб фронту. Але далі кожному депутату приймати рішення самостійно, — завершив свій виступ Лазоренко.

Але попри виступи Леоніда Харченка та Богдана Лазоренка депутати все ж проголосували за це рішення та погодили виділення грошей на придбання нових автомобілів виконкому.