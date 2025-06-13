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«Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях»: активіст та військовий Харченко закликав депутатів раціонально витрачати кошти

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 548 Коментарів: 1

 

Активіст поставив під сумнів необхідність дороговартісних ремонтів та закупівель, коли військові на фронті потребують підтримки

Кременчуцький активіст, а нині військовослужбовець Леонід Харченко звернувся до депутатів із закликом раціонально витрачати кошти в умовах повномасштабної війни, коли значної фінансової підтримки у першу чергу потребують захисники на фронті. Так він виступив на засіданні сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 13 червня.

Зокрема, як і під час засідання депутатської бюджетної комісії, він звернув увагу на закупівлю нових автомобілів для виконкому.

— Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях, нічого з ними не буде. А якщо потрібно, то нехай перейдуть у громадський транспорт — там люди їм багато чого цікавого розказати можуть, і про них у тому числі. Я думаю, що знайшлися б підрозділи, яким знадобилися б ці автомобілі більше, — заявив Харченко.

Таким чином активіст відреагував на майбутню закупівлю 5 нових автомобілів для виконкому, на які планують виділити 5,5 мільйонів гривень.

Підтримав думку Харченка і депутат міськради Богдан Лазоренко. 

— Якщо аналізувати цю суму, 5,5 мільйонів гривень… У закритій частині ми з вами будемо розглядати аналогічне рішення на придбання автомобіля для військових. Його вартість 500 тисяч гривень. Тобто за 5,5 мільйонів ми могли б купити 11 автомобілів і потім передати їх для потреб фронту. Але далі кожному депутату приймати рішення самостійно, — завершив свій виступ Лазоренко.

Але попри виступи Леоніда Харченка та Богдана Лазоренка депутати все ж проголосували за це рішення та погодили виділення грошей на придбання нових автомобілів виконкому.

ПО ТЕМІ:

Військовий закликав депутатів Кременчуцької міської ради витрачати кошти на допомогу ЗСУ, а не купівлю автівок та меблів

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші на ЗСУ закупівлі
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Коментарі: 1

1 461
evil:
Сьогодні, 16:50

Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях

 

Ба більше. Вони заради власного комфорту їздити на власних авто. Згідно декларацій, всі вони власники коштовних якісних комфортних авто.

Тут вже вдруге Телеграф викладає новину про потребу у дваох причепах для місцевих підрозділів ППО. Це потреба для нашого міста. Для можливості краще підготуватися для захисту від ворожих дронів. Для цього у гронатових грошей немає. На себе є....робіть висновки 


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