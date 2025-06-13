«Чиновники можуть поїздити і на старих автомобілях»: активіст та військовий Харченко закликав депутатів раціонально витрачати кошти

Активіст поставив під сумнів необхідність дороговартісних ремонтів та закупівель, коли військові на фронті потребують підтримки
Кременчуцький активіст, а нині військовослужбовець Леонід Харченко звернувся до депутатів із закликом раціонально витрачати кошти в умовах повномасштабної війни, коли значної фінансової підтримки у першу чергу потребують захисники на фронті. Так він виступив на засіданні сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 13 червня.
Зокрема, як і під час засідання депутатської бюджетної комісії, він звернув увагу на закупівлю нових автомобілів для виконкому.
Таким чином активіст відреагував на майбутню закупівлю 5 нових автомобілів для виконкому, на які планують виділити 5,5 мільйонів гривень.
Підтримав думку Харченка і депутат міськради Богдан Лазоренко.
— Якщо аналізувати цю суму, 5,5 мільйонів гривень… У закритій частині ми з вами будемо розглядати аналогічне рішення на придбання автомобіля для військових. Його вартість 500 тисяч гривень. Тобто за 5,5 мільйонів ми могли б купити 11 автомобілів і потім передати їх для потреб фронту. Але далі кожному депутату приймати рішення самостійно, — завершив свій виступ Лазоренко.
Але попри виступи Леоніда Харченка та Богдана Лазоренка депутати все ж проголосували за це рішення та погодили виділення грошей на придбання нових автомобілів виконкому.
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