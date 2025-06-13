ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 1

Це дозволить зберегти право на проживання, роботу та медичну допомогу без подання на притулок

Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС 13 червня 2025 року під час засідання в Люксембурзі.

Це рішення стосується понад 4 мільйонів українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Продовження статусу дозволяє їм і надалі користуватися правом на проживання, роботу, освіту та медичну допомогу без необхідності проходити процедуру надання притулку.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брюннер наголосив, що продовження тимчасового захисту є відповіддю на триваючу агресію Росії та нестабільну ситуацію в Україні. Водночас він підкреслив, що цей захист є тимчасовим, і ЄС працює над стратегією поступового переходу до інших форм легального перебування або повернення українців на батьківщину, коли це стане можливим.