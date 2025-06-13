На Полтавщині судитимуть 10 осіб за незаконну вирубку дерев на понад 2,5 млн грн

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 64

Прокурори завершили розслідування щодо організованої групи, яка вирубувала ясени та клени

На Полтавщині судитимуть 10 учасників організованої групи, яких підозрюють у незаконній вирубці лісу, крадіжках та збуті деревини. Обвинувальний акт скерували до суду прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури області. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, групу створили двоє мешканців Гадяцької та Глобинської громад. Вони залучили ще 8 місцевих жителів. З жовтня 2024 до березня 2025 року учасники здійснили незаконні порубки ясенів і кленів у полезахисних лісових смугах та на приватній території в межах Глобинської громади.

Деревину вивозили на одне з господарств у місті Глобине, а далі продавали місцевим жителям.

За підрахунками, збитки Глобинській міськраді становлять близько 2 млн грн, а власникові земельної ділянки — ще майже 660 тис. грн.

Учасникам інкримінують кілька статей Кримінального кодексу: незаконну вирубку лісу, крадіжки, а також участь в організованій групі (ч. ч. 2, 3 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. ч. 2, 4 ст. 246; ч. 5 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі розслідують незаконну порубку ясенів.