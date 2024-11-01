У Кременчуцькому районі розслідують незаконну порубку ясенів

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 5

Поліція Полтавщини проводить досудове розслідування щодо незаконної вирубки дерев у межовій лісосмузі між Градизькою та Глобинською територіальними громадами Кременчуцького району. Інформацію про незаконну діяльність надав голова територіальної громади. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули поліціянти офіцери громади та слідчо-оперативна група відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції. У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили деревину ясеня різного діаметра, а також інші речові докази.

За фактом незаконної порубки дерев слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються розмір завданих збитків та особи, причетні до злочину.

Розслідування триває.

Нагадаємо, влітку на Полтавщині підприємець незаконно зрубав понад 250 дерев.