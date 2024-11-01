Командир єдиного добровольчого формування Кременчуцького району Андрій Чуйко вирішив звільнитися

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 641

«Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що командир ДФТГ № 3, а це єдине добровольче формування у Кременчуцькому районі, подав рапорт на звільнення.

Рішення щодо його звільнення з посади має ухвалити Командувач сил територіальної оборони ЗСУ. Саме він й призначить нового командира ДФТГ № 3.

Наразі підполковник у відставці Андрій Чуйко передає посаду тимчасовому командиру — одному зі своїх заступників.

Причиною свого рішення Андрій Чуйко називає вік та стан здоров’я.

— Я командував ДФТГ № 3 практично з дня його створення — 2 роки 7 місяців. За цей час, разом з побратимами, ми не тільки створили боєздатний підрозділ, а й де-факто займалися підготовкою бійців ЗСУ. Понад 100 колишніх наших добровольців, що пройшли військовий вишкіл у ДФТГ № 3, наразі воюють у складі бойових бригад ЗСУ та НГУ. А нещодавно нашим добровольцям довірили захищати небо над Кременчуком та його околицями — вони несуть бойове чергування у складі мобільних вогневих груп по відбиттю повітряних атак ворожих БпЛА! Нещодавно мені виповнилося 65. Минулого року переніс інсульт, у 2015 році була контузія. Вважаю, що я зробив, усе що міг й за станом здоров’я та віком мені складно й надалі виконувати обов’язки командира. Хай спробують інші, - прокоментував «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Чуйко своє рішення звільнитися з посади командира ДФТГ.

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Хто такі добровольці ДФТГ

Варто нагадати, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) — це передбачені законом військові загони, які створені за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну, та виконують окремі бойові завдання. Вони не отримують зарплати від держави, а їх матеріальне забезпечення цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Усі вони не могли потрапити до складу ЗСУ за різних причин, зазвичай через вік та стан здоров’я. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 69!

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На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням Командувача Сил ТрО вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

Саме це формування, яким командував Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

ДФТГ, як «навчальний центр» ЗСУ

Бойове навчання з добровольцями проводили з перших днів формування ДФТГ, залучаючи до цього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин. Це щотижневі заняття з тактики, тактичної медицини, топографії, інженерної та вогневої підготовки. А щомісячно з добровольцями проводяться навчальні стрільби з різних видів сучасної та раритетної зброї.

Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах влучно вражали цілі з раритетних кулеметів

Високий рівень підготовки добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3 був оцінений у військах, про що свідчить запрошення інструкторів ДФТГ для допідготовки поповнення однієї з бойових бригад, що тримає оборону на фронті. Це унікальний досвід, адже військових навчали цивільні, якими по суті є добровольці ДФТГ.

Інструктори Кременчуцького ДФТГ прямо на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

Зазначимо, що інструктори добровольчого формування мають бойовий досвід, а цивільними вони стали після звільнені з ЗСУ за віком та станом здоров’я — після поранень та контузій.

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі бойових бригад.

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Про це розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Чуйко. Він нагадав, що один із його побратимів — Вадим Китаєв, який воював у складі бригади «Азов», загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

«Кочевник» — доброволець з 11-річним стажем

Зазначимо, що підполковник у відставці Андрій Чуйко є ветераном військової служби, за плечима якого 27 років військової вислуги. Він вперше звільнився з армії під час масового скорочення ЗСУ — у 2002 році.

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На початку 2015 року Андрій Чуйко добровільно повернувся на військову службу та взяв участь у формуванні нової частини ДШВ — 5 БТГр, яка згодом увійшла до складу 81 окремої аеромобільної бригади, а з червня 2015 року виконувала бойові завдання у зоні АТО. Тож Андрій Чуйко брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі, де й отримав контузію. Позивний — «Кочевник».

На самому початку повномасштабного вторгнення він також пішов до військкомату, але через вік у мобілізації йому відмовили. І тому Андрій Чуйко взяв участь у створенні ДФТГ № 3, командиром якого був призначений Командувачем сил ТрО ЗСУ.

У лютому 2024 року командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка нагородили відзнакою РНБО України — медаллю «Захиснику України».

А у жовтні 2024 року його нагородила Полтавська обласна рада — Почесною грамотою та іменним годинником за «зразкове виконання військового обов’язку, особистий внесок у захист державного суверенітету, обороноздатності та територіальної цілісності України». Цю нагороду Андрію Чуйку вручили на службовій нараді командного складу добровольчого формування напередодні його 65-річчя. На цій нараді, зокрема, обговорювалося нове завдання, яке віднедавна стали виконувати бійці Кременчуцького ДФТГ № 3 щодо протиповітряної оборони району.

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«Кременчуцький Телеграф» висловлює слова подяки командиру Кременчуцького ДФТГ № 3 Андрію Чуйку та бійцям єдиного у нашому районі добровольчого формування, які виконують завдання територіальної оборони району.