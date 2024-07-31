Інструктори Кременчуцького ДФТГ на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

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Протягом трьох тижнів на запрошення командування однієї з бойових бригад ЗСУ три ветерани-добровольці проводили допідготовку бійців, які прибули на поповнення бригади з навчальних центрів

Українці знають, що бойовим бригадам та підрозділам на фронті всіляко допомагають волонтери, за що військові їм дуже вдячні. Проте, Кременчук показав приклад й іншої допомоги, який, напевно, є унікальним для України.

Інструктори Кременчуцького добровольчого формування територіальної громади № 3 (ДФТГ) на запрошення командування однієї з бойових бригад ЗСУ протягом трьох тижнів проводили додаткову підготовку бійців, які прибули на поповнення бригади з навчальних центрів. Цей досвід видався досі вдалим і таку допомогу Кременчуцьке ДФТГ планує надавати й іншим бригадам, які тримають оборону на фронті.

У вівторок, 30 липня, на нараді командного складу Кременчуцького ДФТГ № 3 його командир підполковник у відставці Андрій Чуйко та представник 145 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ майор Тарас Пастущин вручили почесні грамоти від командира цієї бригади трьом інструкторам, які брали участь у цій місії.

Їх нагородили за «вагомий особистий внесок у підготовку та навченість підрозділів бригади, високий професіоналізм, відданість та фаховість».

— Раніше ви навчали місцеве населення, а зараз уже виросли так, що їдете прямо у військові частини й там навчаєте новобранців. Це великий внесок. Люди, які приходять після навчальних центрів, коли бачать, що до них ще приїжджають у військову частину і там ще їм додають свого досвіду, а досвід у вас величезний, стають мотивованими й більш підготовленими, — сказав Тарас Пастущин.

Хто такі добровольці ДФТГ

Варто зазначити, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоча й виконують завдання територіальної оборони. Вони на добровольчих засадах роблять свій внесок в оборону країни. Втім, у ДФТГ ті ж самі правила та військова дисципліна, як і в армії. Добровольці після зарахування до складу ДФТГ приймають присягу, підписують контракт добровольця та виконують бойові завдання.

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На початку повномасштабної війни в Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Одним із перших на базі Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані було сформовано ДФТГ № 3. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району. До нього частково приєдналися добровольці з розформованих ДФТГ.

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Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» декілька разів побували на заняттях з бойової підготовки, стрільбах та інших заходах, що проводилися в Кременчуцькому ДФТГ № 3.

Кого нагородили

На початку службової наради після «Хвилину мовчання» у пам’ять про загиблих у боях з російськими загарбниками захисників України почесні грамоти вручили командиру Кременчуцького ДФТГ № 3 підполковнику у відставці Андрію Чуйку, заступнику командира з бойової підготовки капітану резерву … (він попросив не називати його ім’я), начальнику відділення бойової підготовки старшому лейтенанту у відставці Юрію Митяю та інструктору відділення бойової підготовки старшому сержанту у відставці Олегу Осадчому.

Важливою особливістю цих добровольців є те, що усім їм трохи більше за 60.

Як розповів нашому виданню Андрій Чуйко, серед підготовлених під час перебування у ДФТГ № 3 бійців, понад 100 колишніх добровольців зараз воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ. Кременчуцькі добровольці є також у складі бригад територіальної оборони та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов».

На жаль, один із них у червні 2023 року загинув на передовій. Вадим Китаєв воював у складі батальйону спецпризначення бригади «Азов» і загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

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На блокпостах чергують добровольці ДФТГ — представників ТЦК там немає

Після нагородження «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю у командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка та інструкторів, які навчали новобранців бойової бригади ЗСУ поблизу лінії фронту.

Андрій Чуйко відповів на питання, які головні завдання зараз стоять перед Кременчуцьким ДФТГ № 3.

— Головне завдання — це наша участь в виконанні заходів територіальної оборони на території Кременчуцького району. Це і заняття з бойової підготовки, і підготовка населення до національного спротиву, і несення служби на блокпостах, — пояснив Андрій Чуйко.

На уточнююче питання, чи чергують добровольці ДФТГ на блокпостах разом з представниками ТЦК та СП, командир добровольчого формування це категорично заперечив.

— На блокпостах ми несемо службу лише з представниками патрульної поліції Кременчука. ТЦК до нас ніякого відношення не має і його представники з нами не чергують, — заявив він.

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Андрій Чуйко нагадав, що наразі понад сто колишніх добровольців ДФТГ проходять військову службу і воюють на фронті у складі різних підрозділів Сил оборони України, та пояснив, чому інші добровольці ДФТГ не мобілізуються до лав ЗСУ.

— У складі ДФТГ в основному люди, які не можуть з якихось причин проходити військову службу — за віком чи станом здоров’я. Серед ваших добровольців є 5 жінок, — зазначив командир Кременчуцького ДФТГ.

Зазначимо, що серед добровольців ДФТГ № 3 багато тих, хто отримав бойовий досвід під час повномасштабної війни, проведення АТО/ООС, участі у війні в Афганістані. У складі формування переважно люди середнього та старшого віку. Найстаршому нещодавно виповнилося 69 років.

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Жодної копійчини за два роки — хто забезпечує ДФТГ

Андрій Чуйко розповів, що згідно з чинним законодавством забезпечення ДФТГ покладається на органи місцевого самоврядування. Втім, зарплату добровольцям не платять, бо це не передбачено законом.

— У нас є деякі проблеми з забезпеченням. Проте, на цей час форма у нас є, хоч і не нова. Є певні запаси харчових продуктів. Зарплату нам не платять, бо це не передбачено нормами чинного законодавства. Добровольцям, які несуть службу на блок-постах, виплачується грошова допомога від органів місцевого самоврядування — близько 1000 грн за добове чергування зі зброєю, — зазначив він.

На уточнююче питання чи отримує він, як командир Кременчуцького ДФТГ № 3 хоч якусь платню, офіцер відповів, що «жодної копійчини».

— Я сам, як командир ДФТГ, як доброволець не отримував жодної копійки від армії, влади чи інших органів, — зазначив він.

Нагадаємо, що Кременчуцьким ДФТГ № 3 Андрій Чуйко командує вже понад два роки.

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Він розповів, що його підлеглі двічі на тиждень займаються бойовою підготовкою та щомісяця виїжджають на стрільби зі штатної зброї.

Командир ДФТГ зазначив, що у складі добровольчого формування можуть служити тільки ті, хто пройшов медичну комісію і придатний за станом здоров’я виконувати службові обов’язки, адже добровольці мають штатну зброю й можуть виконувати з нею реальні бойові завдання. До речі, на нараді говорилося, що саме цього тижня більшість добровольців має пройти медичну комісію в одному з медзакладів Кременчука.

Наостанок Андрій Чуйко відповів на питання щодо виконання завдання з проведення допідготовки поповнення однієї з бойових бригад ЗСУ інструкторами Кременчуцького ДФТГ № 3.

— Це унікальний факт, коли добровольці, інструктора ДФТГ, були понад місяць на фронті й готували військовослужбовців одної з бойових бригад. Це реальний факт і ми ним пишаємося. Ці люди за надану допомогу були нагороджені командиром цієї бригади, - зазначив він.

Найдосвідченіший інструктор добровольчого формування

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з найдосвідченішим інструктором Кременчуцького ДФТГ № 3, який пройшов АТО/ООС та два роки воював під час повномасштабної війни у складі бойової бригади ЗСУ.

Його звільнили з військової служби через досягнення граничного віку, проте він вважає, що під час війни так робити не можна, й досвід таких людей, як він, потрібно в армії використовувати на повну. На жаль, ветеран не захотів, щоб ми назвали його ім’я та прізвище. Але у ДФТГ він служить на посаді заступника командира з бойової підготовки та має військове звання «капітан». Вважає себе «окопним капітаном».

— Нас відправили у бойову бригаду для надання допомоги у підготовці особового складу до бойових дій. Підготовка йшла у визначеному місці з особовим складом, який готувався для важких боїв. Це штурмовики — піхота. Проводили з ними вогневу підготовка та інше. Відпрацьовували дії піхоти малими групами в бою, штурм будівлі та деякі інші завдання. Проводили допідготовку штурмовиків, які прибули у бригаду після навчального центру. Там вони проходили базову загальновійськову підготовку. І щоб, як кажуть військовою мовою, «довернути» це все, довести їх до повної готовності для веденню бою, дати їм досвід, набутий у боях, проводили з ними цю додаткову підготовку. Щоб люди якомога більше були готові з перших днів до серйозних боїв.Таким чином ми більш-менш якісно підготували підрозділ до бойових дій, - розповів капітан резерву.

Він зазначив, що ця додаткова підготовка тривала близько трьох тижнів. Спершу приїхав він сам, а потім прибуло ще два інструктори з добровольчого формування.

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Заступник командира ДФТГ з бойової підготовки відповів на питання, чи має він сам досвід участі у бойових діях.

— Я маю як досвід участі у бойових діях, так і досвід інструктора та викладача. З 2015 року воюю. Пройшов шлях від рядового до капітана. Інколи мене питають — ви «піджак» чи пройшли курси? Я кажу, що «окопний». Офіцер, що вийшов з окопів. Прийшов АТО, пройшов два роки повномасштабної війни з першого дня. Так що поділитися є чим, — розповів він.

Капітан додав, що цього разу на допомогу бойовій бригаді їздило три інструктори ДФТГ. У майбутньому планують виїжджати й на інші ділянки фронту для допомоги іншим військовим частинам — ділитися своїм бойовим досвідом.

Він також відповів на питання щодо настрою у новоприбулих військовослужбовців.

— У тих, кого я особисто готував, настрій бадьорий. Хлопці рвуться у бій. Звісно, що не всі 100%, є там якийсь певний, дуже малий відсоток людей, які не зовсім готові. Тобто, я не кажу, що не готові, а не зовсім готові. Але після проведення допідготовки бійці стають більш впевнені у своїх силах, впевнені у своїй зброї. І відсоток людей, які готові до бою, збільшується у рази, — зазначив найдосвідченіший інструктор Кременчуцького ДФТГ № 3.

Воював до 64 років

Відповідаючи на питання, чому він зараз не на військовій службі, заступник командира ДФТГ з бойової підготовки зазначив, що йому вже 64 роки й він знаходиться у резерві ЗСУ.

— Я вважаю, що це дуже неправильна позиція держави, або нашого Міноборони, що таких людей як я, з великим досвідом бойових дій, звільняють. Їх потрібно використовувати. Ті, хто має бажання повинні служити. Наприклад, я маю таке бажання. Звісно, я не можу бути штурмовиком, або якимось сапером. Але в мене дуже великий досвід бойових дій і я можу його передавати. Наприклад, служити на посаді заступника командира батальйону по бойовій підготовці, або десь у навчальному центрі. Я можу передавати свій досвід. Чому це не використовується я не знаю. Вважаю, що потрібно щось з цим робити, тому що дуже багато таких людей, як я. Це не ефективно просто так звільняти людей з бойовим досвідом при досягненні ними 60 років. А наразі усіх військових при досягненні 60 років звільняють. Але мені вдалося, ще два роки відвоювати й після цього — у перші дні війни ніхто не дивився скільки тобі років. Було не до того, — розповів капітан.

Після звільнення з ЗСУ приєднався до ДФТГ

Одним із таких досвідчених добровольців, який після звільнення з військової служби через досягнення граничного віку (60 років) також приєднався до добровольчого формування, є начальник відділення бойової підготовки ДФТГ № 3 старший лейтенант у відставці Юрій Митяй. Він також брав участь у підготовці новобранців бойової бригади й отримав за це грамоту від її командира.

Юрій Митяй ще у 2020 році підписав контракт резервіста зі 145 окремим батальйоном територіальної оборони. З початком повномасштабної війни він був призваний на військову службу, а згодом звільнений за віком.

— Командування однієї з бригад звернулося до нас щодо надання допомоги у додатковій підготовці їхніх бійців. У першу чергу ми готували стрільців-піхотинців. Часу було не дуже багато, тому заняття довелося проводити у стислих рамках. Цю допідготовку ми проводили на південному напрямку, — розповів Юрій Митяй.

За його словами результат занять з новобранцями був дуже добрий.

— Інколи доба-дві й хлопці вже на передовій. Прийняли перший бій, можна сказати, на патріотизмі. На перший раз вони дуже непогано спрацювали. Хлопці завзяті й молоді, настрій у них бойовий. Нам приходилось від себе передавати нашу ауру, щоб їх запалити та налаштувати на бойові справи, — розповів він.

Проходив підготовку у 3-му полку спецпризначення

Третім інструктором, який брав участь у підготовці новобранців бойової бригади та отримав за це грамоту від її командира є інструктор відділення бойової підготовки Кременчуцького ДФТГ № 3 старший сержант у відставці Олег Осадчий.

Він розповів нашому виданню, що з 2014 року готувався до спротиву окупантам й навіть свого часу проходив стажування у 3-му окремому полку спеціального призначення.

— Ми вчили бійців, які поступали на поповнення бригади, тактичним діям у складі бойового підрозділу. Готували піхотинців, стрільців, відділення — взвод. Навчали ведення бойових дій у польових умовах, у лісі, штурму будинку, обороні будинку. Та усьому, що відповідає цим тактичним навичкам, — зазначив Олег Осадчий.

»Кременчуцький Телеграф» висловлює слова подяки бійцям єдиного у нашому районі Кременчуцького ДФТГ № 3, які на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони району та, як виявилося, не тільки. Ми будемо й надалі розповідати читачам про їхню бойову підготовку та ті важливі завдання, що виконують добровольці.