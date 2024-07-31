Інструктори Кременчуцького ДФТГ на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

Протягом трьох тижнів на запрошення командування однієї з бойових бригад ЗСУ три ветерани-добровольці проводили допідготовку бійців, які прибули на поповнення бригади з навчальних центрів
Українці знають, що бойовим бригадам та підрозділам на фронті всіляко допомагають волонтери, за що військові їм дуже вдячні. Проте, Кременчук показав приклад й іншої допомоги, який, напевно, є унікальним для України.
Інструктори Кременчуцького добровольчого формування територіальної громади № 3 (ДФТГ) на запрошення командування однієї з бойових бригад ЗСУ протягом трьох тижнів проводили додаткову підготовку бійців, які прибули на поповнення бригади з навчальних центрів. Цей досвід видався досі вдалим і таку допомогу Кременчуцьке ДФТГ планує надавати й іншим бригадам, які тримають оборону на фронті.
У вівторок, 30 липня, на нараді командного складу Кременчуцького ДФТГ № 3 його командир підполковник у відставці Андрій Чуйко та представник 145 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ майор Тарас Пастущин вручили почесні грамоти від командира цієї бригади трьом інструкторам, які брали участь у цій місії.
Їх нагородили за «вагомий особистий внесок у підготовку та навченість підрозділів бригади, високий професіоналізм, відданість та фаховість».
Варто зазначити, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоча й виконують завдання територіальної оборони. Вони на добровольчих засадах роблять свій внесок в оборону країни. Втім, у ДФТГ ті ж самі правила та військова дисципліна, як і в армії. Добровольці після зарахування до складу ДФТГ приймають присягу, підписують контракт добровольця та виконують бойові завдання.
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На початку повномасштабної війни в Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Одним із перших на базі Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані було сформовано ДФТГ № 3. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району. До нього частково приєдналися добровольці з розформованих ДФТГ.
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Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» декілька разів побували на заняттях з бойової підготовки, стрільбах та інших заходах, що проводилися в Кременчуцькому ДФТГ № 3.
На початку службової наради після «Хвилину мовчання» у пам’ять про загиблих у боях з російськими загарбниками захисників України почесні грамоти вручили командиру Кременчуцького ДФТГ № 3 підполковнику у відставці Андрію Чуйку, заступнику командира з бойової підготовки капітану резерву … (він попросив не називати його ім’я), начальнику відділення бойової підготовки старшому лейтенанту у відставці Юрію Митяю та інструктору відділення бойової підготовки старшому сержанту у відставці Олегу Осадчому.
Важливою особливістю цих добровольців є те, що усім їм трохи більше за 60.
Як розповів нашому виданню Андрій Чуйко, серед підготовлених під час перебування у ДФТГ № 3 бійців, понад 100 колишніх добровольців зараз воюють на фронті у складі військових частин ДШВ, морської піхоти, танкових, механізованих бригад та артилерійських частин ЗСУ. Кременчуцькі добровольці є також у складі бригад територіальної оборони та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов».
На жаль, один із них у червні 2023 року загинув на передовій. Вадим Китаєв воював у складі батальйону спецпризначення бригади «Азов» і загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
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Після нагородження «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю у командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка та інструкторів, які навчали новобранців бойової бригади ЗСУ поблизу лінії фронту.
Андрій Чуйко відповів на питання, які головні завдання зараз стоять перед Кременчуцьким ДФТГ № 3.
На уточнююче питання, чи чергують добровольці ДФТГ на блокпостах разом з представниками ТЦК та СП, командир добровольчого формування це категорично заперечив.
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Андрій Чуйко нагадав, що наразі понад сто колишніх добровольців ДФТГ проходять військову службу і воюють на фронті у складі різних підрозділів Сил оборони України, та пояснив, чому інші добровольці ДФТГ не мобілізуються до лав ЗСУ.
Зазначимо, що серед добровольців ДФТГ № 3 багато тих, хто отримав бойовий досвід під час повномасштабної війни, проведення АТО/ООС, участі у війні в Афганістані. У складі формування переважно люди середнього та старшого віку. Найстаршому нещодавно виповнилося 69 років.
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Андрій Чуйко розповів, що згідно з чинним законодавством забезпечення ДФТГ покладається на органи місцевого самоврядування. Втім, зарплату добровольцям не платять, бо це не передбачено законом.
На уточнююче питання чи отримує він, як командир Кременчуцького ДФТГ № 3 хоч якусь платню, офіцер відповів, що «жодної копійчини».
Нагадаємо, що Кременчуцьким ДФТГ № 3 Андрій Чуйко командує вже понад два роки.
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Він розповів, що його підлеглі двічі на тиждень займаються бойовою підготовкою та щомісяця виїжджають на стрільби зі штатної зброї.
Командир ДФТГ зазначив, що у складі добровольчого формування можуть служити тільки ті, хто пройшов медичну комісію і придатний за станом здоров’я виконувати службові обов’язки, адже добровольці мають штатну зброю й можуть виконувати з нею реальні бойові завдання. До речі, на нараді говорилося, що саме цього тижня більшість добровольців має пройти медичну комісію в одному з медзакладів Кременчука.
Наостанок Андрій Чуйко відповів на питання щодо виконання завдання з проведення допідготовки поповнення однієї з бойових бригад ЗСУ інструкторами Кременчуцького ДФТГ № 3.
«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з найдосвідченішим інструктором Кременчуцького ДФТГ № 3, який пройшов АТО/ООС та два роки воював під час повномасштабної війни у складі бойової бригади ЗСУ.
Його звільнили з військової служби через досягнення граничного віку, проте він вважає, що під час війни так робити не можна, й досвід таких людей, як він, потрібно в армії використовувати на повну. На жаль, ветеран не захотів, щоб ми назвали його ім’я та прізвище. Але у ДФТГ він служить на посаді заступника командира з бойової підготовки та має військове звання «капітан». Вважає себе «окопним капітаном».
Він зазначив, що ця додаткова підготовка тривала близько трьох тижнів. Спершу приїхав він сам, а потім прибуло ще два інструктори з добровольчого формування.
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Заступник командира ДФТГ з бойової підготовки відповів на питання, чи має він сам досвід участі у бойових діях.
Капітан додав, що цього разу на допомогу бойовій бригаді їздило три інструктори ДФТГ. У майбутньому планують виїжджати й на інші ділянки фронту для допомоги іншим військовим частинам — ділитися своїм бойовим досвідом.
Він також відповів на питання щодо настрою у новоприбулих військовослужбовців.
Відповідаючи на питання, чому він зараз не на військовій службі, заступник командира ДФТГ з бойової підготовки зазначив, що йому вже 64 роки й він знаходиться у резерві ЗСУ.
Одним із таких досвідчених добровольців, який після звільнення з військової служби через досягнення граничного віку (60 років) також приєднався до добровольчого формування, є начальник відділення бойової підготовки ДФТГ № 3 старший лейтенант у відставці Юрій Митяй. Він також брав участь у підготовці новобранців бойової бригади й отримав за це грамоту від її командира.
Юрій Митяй ще у 2020 році підписав контракт резервіста зі 145 окремим батальйоном територіальної оборони. З початком повномасштабної війни він був призваний на військову службу, а згодом звільнений за віком.
За його словами результат занять з новобранцями був дуже добрий.
Третім інструктором, який брав участь у підготовці новобранців бойової бригади та отримав за це грамоту від її командира є інструктор відділення бойової підготовки Кременчуцького ДФТГ № 3 старший сержант у відставці Олег Осадчий.
Він розповів нашому виданню, що з 2014 року готувався до спротиву окупантам й навіть свого часу проходив стажування у 3-му окремому полку спеціального призначення.
»Кременчуцький Телеграф» висловлює слова подяки бійцям єдиного у нашому районі Кременчуцького ДФТГ № 3, які на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони району та, як виявилося, не тільки. Ми будемо й надалі розповідати читачам про їхню бойову підготовку та ті важливі завдання, що виконують добровольці.
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