У Кременчуці патрульні із надзвичайниками врятували жінку із пожежі: відео

Нещодавно інспектори роти ТОР Оксана Кирилаха, Антон Копилов та Ілля Крамаренко отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Велика набережна. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, копи прибули на місце та зайшли до приміщення, де в одній із кімнат побачили жінку, яка не могла самостійно вибратися з квартири.
Містянку евакуювали із задимленого приміщення в безпечне місце та передали медикам. Жінку ушпиталили. Пожежу ліквідували вогнеборці.
Нагадаємо, що 28 липня о 22.43 на вулиці Велика набережна сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку, внаслідок якої були травмовані двоє людей.
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