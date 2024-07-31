У Кременчуці патрульні із надзвичайниками врятували жінку із пожежі: відео

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 159

Нещодавно інспектори роти ТОР Оксана Кирилаха, Антон Копилов та Ілля Крамаренко отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Велика набережна. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, копи прибули на місце та зайшли до приміщення, де в одній із кімнат побачили жінку, яка не могла самостійно вибратися з квартири.

Містянку евакуювали із задимленого приміщення в безпечне місце та передали медикам. Жінку ушпиталили. Пожежу ліквідували вогнеборці.