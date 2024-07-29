Пожежа у багатоквартирному будинку в Кременчуці: травмовано двоє людей

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28 липня о 22.43 у Кременчуці, у Крюківському районі на вулиці Велика набережна, сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок пожежі травмовано двоє людей. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив зарядний пристрій та батарею до електровелосипеда, пошкодив двері та майно, а також закоптив стіни на площі 4 кв.м. Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття підрозділу ДСНС.

Рятувальники продовжують з'ясовувати причини пожежі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці надзвичайники врятували з пожежі у квартирі людину.