У Кременчуці надзвичайники врятували з пожежі у квартирі людину

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25 липня о 21.07 на вулиці Покровській у Кременчуці загорілась квартира у багатоквартирному будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Рятувальники, які прибули на місце події, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання.

Завдяки злагодженим діям однієї команди 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) вдалося врятувати одну людину та запобігти поширенню вогню на інші квартири. Внаслідок пожежі було пошкоджено ліжко та особисті речі.

Нагадаємо, 20 липня на провулку Квітки Цісик у Кременчуці під час пожежі у квартирі врятували людину.