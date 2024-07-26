У Кременчуці надзвичайники врятували з пожежі у квартирі людину

25 липня о 21.07 на вулиці Покровській у Кременчуці загорілась квартира у багатоквартирному будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Рятувальники, які прибули на місце події, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання.
Завдяки злагодженим діям однієї команди 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) вдалося врятувати одну людину та запобігти поширенню вогню на інші квартири. Внаслідок пожежі було пошкоджено ліжко та особисті речі.
Нагадаємо, 20 липня на провулку Квітки Цісик у Кременчуці під час пожежі у квартирі врятували людину.
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