Фотофакт: який вигляд у Кременчуці має «Алея Пам’яті»

25 липня фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» сфотографував, який вигляд нині має «Алеї пам’яті» у парку «Слави». Монтувати її почали кілька днів тому.

Нагадаємо, що на облаштування «Алеї Пам’яті» у квітні зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ.

Раніше розглядали варіант розмістити «Алею Пам’яті» з фотографіями та інформацією про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, на площі Перемоги, біля міськвиконкому. Водночас йшла мова про встановлення у парку Слави пам’ятника «ДНК пам’яті».