На облаштування Алеї пам’яті у Кременчуці виділили 1,5 млн гривень

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 1,5 млн гривень на реконструкцію центральної алеї (яка веде до Міського палацу культури) у парку Слави (колишній «Ювілейний»). Відповідне рішення ухвалили 16 квітня на засіданні виконкому, тепер його ще мають затвердити на сесії Кременчуцької міської ради.

У парку Слави планують облаштувати Алею пам’яті, аби вшанувати пам’ять учасників, жертв російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше розглядали варіант розмістити Алею пам’яті з фотографіями та інформацією про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, на площі Перемоги, біля міськвиконкому. Водночас йшла мова про встановлення у парку Слави пам’ятника «ДНК пам’яті».