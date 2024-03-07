«ДНК пам’яті». У Кременчуці планують створити пам’ятник учасникам і жертвам російсько-української війни

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 173

На це з міського бюджету з 2024 по 2026 роки планують виділити 3,3 млн гривень

Протягом двох наступних років у Кременчуці місцева влада планує створити пам’ятник «ДНК пам’яті», який присвятять учасникам і жертвам російсько-української війни. Об’єкт хочуть розмістити в парку «Слави» (колишній «Ювілейний»). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з міської програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки, яку депутати мають розглянути на сесії міськради.

На це з бюджету Кременчука з 2024 по 2026 роки планують виділити 3,3 млн гривень.

Нагадаємо, у 2021 році «ДНК пам’яті» хотіли створити коштом Громадського бюджету. У 2020 році з міського бюджету намагалися виділити 4 млн грн на створення цього пам’ятника. Загалом історія реалізації проєкту почалась ще з 2018 року.