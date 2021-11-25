Пам'ятник «ДНК пам'яті» у Кременчуці хочуть встановити за рахунок Громадського бюджету

У Кременчуці за рахунок Громадського бюджету планують реалізувати проєкт увічнення героїв АТО - пам'ятник «ДНК пам'яті» у парку Ювілейний. Зараз на сайті триває голосування.
Нагадаємо, що у 2018 році Кременчуцька міська рада провела конкурс «Про спорудження (створення) монументів у Кременчуці». Минулого року з міського бюджету Кременчука намагалися виділити 4 млн грн на будівництво меморіалу «ДНК пам’яті».
Цим проєктом громадського бюджету, у разі перемоги, на спорудження пам'ятника передбачать фінансування у розмірі 1 240 000 грн. Тому для повного спорудження пам'ятника необхідний буде не один виграний громадський бюджет.
Цікаво, що у соцмережах думки кременчужан розділилися, щодо підтримки реалізації проєкту щодо встановлення пам'ятника «ДНК пам'яті». Одні підтримують, інші - нагадують, що у конкурсі переміг інший проєкт, проте на комісії затвердили варіант саме «ДНК пам'яті».
Тоді шляхом голосування на веб-порталі мерії Кременчука переможцем з розривом у 8 голосів став ескіз від Бардашевської Б.Г. та творчого колективу «Кузня Русич». Друге місце посів ескіз від Володимира Бикова, який обрали переможцем.
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