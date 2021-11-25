Пам'ятник «ДНК пам'яті» у Кременчуці хочуть встановити за рахунок Громадського бюджету

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 504 Коментарів: 2

На реалізацію проєкту необхідно буде не один виграний громадський бюджет

У Кременчуці за рахунок Громадського бюджету планують реалізувати проєкт увічнення героїв АТО - пам'ятник «ДНК пам'яті» у парку Ювілейний. Зараз на сайті триває голосування.

Пам'ятник має форму колони, на вершині якої встановлена скульптура Ангела Хранителя. Основні колони та її база передбачається створити з гранітних елементів, як символа міста і його історичного минулого - фортеці на гранітних скелях. На гранітному цоколі буде розміщений майданчик для виступів, на колоні вкажуть етапи боротьби за Україну від козацтва до добровольців. Висота гранітної колони - 6 метрів та 2,5 метра янгол. Навколо неї спіраль пам'яті, на якій хочуть розмістити голубів мира, а зверху фігуру янгола з бронзи. Планують також зробити нічне освітлення. Один з варіантів: кількість лучів освітлення = кількість загиблих кременчужан в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що у 2018 році Кременчуцька міська рада провела конкурс «Про спорудження (створення) монументів у Кременчуці». Минулого року з міського бюджету Кременчука намагалися виділити 4 млн грн на будівництво меморіалу «ДНК пам’яті».

Цим проєктом громадського бюджету, у разі перемоги, на спорудження пам'ятника передбачать фінансування у розмірі 1 240 000 грн. Тому для повного спорудження пам'ятника необхідний буде не один виграний громадський бюджет.

Цікаво, що у соцмережах думки кременчужан розділилися, щодо підтримки реалізації проєкту щодо встановлення пам'ятника «ДНК пам'яті». Одні підтримують, інші - нагадують, що у конкурсі переміг інший проєкт, проте на комісії затвердили варіант саме «ДНК пам'яті».

Тоді шляхом голосування на веб-порталі мерії Кременчука переможцем з розривом у 8 голосів став ескіз від Бардашевської Б.Г. та творчого колективу «Кузня Русич». Друге місце посів ескіз від Володимира Бикова, який обрали переможцем.