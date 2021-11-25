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Кременчук, Культура, Кременчуг

Пам'ятник «ДНК пам'яті» у Кременчуці хочуть встановити за рахунок Громадського бюджету

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 504 Коментарів: 2

 

На реалізацію проєкту необхідно буде не один виграний громадський бюджет

У Кременчуці за рахунок Громадського бюджету планують реалізувати проєкт увічнення героїв АТО - пам'ятник «ДНК пам'яті» у парку Ювілейний. Зараз на сайті триває голосування. 

Пам'ятник має форму колони, на вершині якої встановлена скульптура Ангела Хранителя. Основні колони та її база передбачається створити з гранітних елементів, як символа міста і його історичного минулого - фортеці на гранітних скелях. На гранітному цоколі буде розміщений майданчик для виступів, на колоні вкажуть етапи боротьби за Україну від козацтва до добровольців.  Висота гранітної колони - 6 метрів та 2,5 метра янгол. Навколо неї спіраль пам'яті, на якій хочуть розмістити голубів мира, а зверху фігуру янгола з бронзи. Планують також зробити нічне освітлення. Один з варіантів: кількість лучів освітлення = кількість загиблих кременчужан в російсько-українській війні. 

  

Нагадаємо, що у 2018 році Кременчуцька міська рада провела конкурс «Про спорудження (створення) монументів у Кременчуці». Минулого року з міського бюджету Кременчука намагалися виділити 4 млн грн на будівництво меморіалу «ДНК пам’яті».

У 4 млн грн обійдеться будівництво меморіалу «ДНК пам’яті»

   

Цим проєктом громадського бюджету, у разі перемоги, на спорудження пам'ятника передбачать фінансування у розмірі 1 240 000 грн. Тому для повного спорудження пам'ятника необхідний буде не один виграний громадський бюджет. 

Цікаво, що у соцмережах думки кременчужан розділилися, щодо підтримки реалізації проєкту щодо встановлення пам'ятника «ДНК пам'яті». Одні підтримують, інші - нагадують, що у конкурсі переміг інший проєкт, проте на комісії затвердили варіант саме «ДНК пам'яті». 

Тоді шляхом голосування на веб-порталі мерії Кременчука переможцем з розривом у 8 голосів став ескіз від Бардашевської Б.Г. та творчого колективу «Кузня Русич». Друге місце посів ескіз від Володимира Бикова, який обрали переможцем. 

«ДНК пам'яті» переміг у конкурсі ескізів пам'ятників Героям АТО у Кременчуці
0
Автор: Альона Душенко
Теги: памятник війна громадський бюджет
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Коментарі: 2

154
Джо:
Сьогодні, 13:18

бредятина


13 0
482
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:37

Приятно наблюдать, что даже за пешеходную дорожку вдоль одного единственного дома, коих в городе сотни(ул.Воинов-Интернационалистов, 5), без хвалебных статей в онлайн/офлайн СМИ, голосуют с таким же энтузиазмом (448 против 473), как и за очередной распил на волне партиотизма.


3 0

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