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У Кременчуці невідомий пошкодив пам'ятники на цвинтарі: поліція порушила кримінальне провадження

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 188

 

Згодом правоохоронці знайшли винуватця

Учора, 15 квітня, у Кременчуці близько 14.00 невідомий пошкодив пам’ятники на трьох могилах на Староревівському цвинтарі. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до них звернувся наглядач цвинтаря. За його словами, невідомий пошкодив пам’ятники та зник з місця події.

Через певний час поліція знайшла винного — ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд терміном до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, торік на Кременчуччині 34-річний чоловік пошкодив 17 могил.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук кладовище наруга над могилою поліція
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