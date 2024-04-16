У Горішніх Плавнях копи затримали 21-річного закладника з наркотиками

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15 квітня у Горішніх Плавнях копи затримали 21-річного закладника. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

Наряд групи реагування відділу поліції №2 (м. Горішні Плавні) під час патрулювання помітив чоловіка, який мав при собі наркотики. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, вилучила в хлопця 30 згортків із забороненими речовинами. Речові докази направили на експертне дослідження.

Закладника затримали. У рамках відкритого кримінального провадження встановлюється мета зберігання та шляхи подальшого розповсюдження наркотиків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення хлопцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.