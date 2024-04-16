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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському дендропарку стріляли в лебедя

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1

 

За словами ветеринарів, загрози для здоров'я птаха немає

У Полтавському дендропарку невідомі з пневматичної зброї стріляли у лебедя — під час огляду в тілі у нього знайшли кулі. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів керівник парку, еколог Максим Макуха.

За його словами, небайдужі побачили, що із дзьоба в одного з птахів виглядає рибацька волосінь. Керівник парку припустив, що лебідь міг випадково проковтнути гачок з волосінню — а це пряма загроза для життя птаха.

— Тому ми швидко зв’язалися з полтавською рятувальною службою — викликали водолазів із човном. Вже через 40 хв почали «операцію». Як назло, почалася злива. Тому мокрі були всі учасники. Це ще ускладнило процес, — пише Максим Макуха.

Після цього птахів відвезли до ветклініки на рентген. Волосінь фахівці так і не знайшли, зате знімок показав у тілі одного з лебедів дві кулі від пневматичної зброї.

 

 

…мені це не вкладається в голові. Щоб хтось міг таке зробити. Ветеринар каже що це не загрожує життю, але сам факт варварства… — додає еколог.

Нагадаємо, минулої осені на Полтавщині поліцейські разом із волонтерами врятували лебедя, який впав із висоти.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Максим Макуха
Теги: птах дендропарк Полтава постріли
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