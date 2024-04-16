У Полтавському дендропарку стріляли в лебедя

У Полтавському дендропарку невідомі з пневматичної зброї стріляли у лебедя — під час огляду в тілі у нього знайшли кулі. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів керівник парку, еколог Максим Макуха.
За його словами, небайдужі побачили, що із дзьоба в одного з птахів виглядає рибацька волосінь. Керівник парку припустив, що лебідь міг випадково проковтнути гачок з волосінню — а це пряма загроза для життя птаха.
Після цього птахів відвезли до ветклініки на рентген. Волосінь фахівці так і не знайшли, зате знімок показав у тілі одного з лебедів дві кулі від пневматичної зброї.
Нагадаємо, минулої осені на Полтавщині поліцейські разом із волонтерами врятували лебедя, який впав із висоти.
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