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Закон про мобілізацію передали на підпис Зеленському

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 406

 

Учора закон підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Учора Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію, а сьогодні його уже направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це зазначено у картці законопроєкту на сайті парламенту.

 

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію

Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК

Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:

  • нові підстави для звільнення з військової служби, зокрема після полону або в разі обрання депутатом чи суддею;
  • скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на пʼять місяців. Її проходитимуть до 25 років;
  • усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Це можна буде зробити в самих ТЦК, у ЦНАП або онлайн в особистому електронному кабінеті;
  • для ухилянтів будуть обмежені консульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керування автівками;
  • запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку — це можуть бути гроші або додаткова відпустка. Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 тис. грн за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту;
  • мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з'ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з військової служби.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: мобілізація законопроєкт ТЦК та СП демобілізація
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