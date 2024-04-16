Закон про мобілізацію передали на підпис Зеленському

Учора закон підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Учора Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію, а сьогодні його уже направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це зазначено у картці законопроєкту на сайті парламенту.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію.
Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:
- нові підстави для звільнення з військової служби, зокрема після полону або в разі обрання депутатом чи суддею;
- скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на пʼять місяців. Її проходитимуть до 25 років;
- усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Це можна буде зробити в самих ТЦК, у ЦНАП або онлайн в особистому електронному кабінеті;
- для ухилянтів будуть обмежені консульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керування автівками;
- запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку — це можуть бути гроші або додаткова відпустка. Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 тис. грн за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту;
- мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з'ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з військової служби.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: slovoidilo.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.