Закон про мобілізацію передали на підпис Зеленському

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Учора Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію, а сьогодні його уже направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це зазначено у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV: