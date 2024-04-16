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Освіта

Реорганізація гімназії №29: батьки кременчуцьких учнів подали апеляцію

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 432

У Кременчуці триває судовий процес за позовом батьків учнів гімназії №29, що оскаржують рішення про переведення дітей в іншу школу

Учора, 15 квітня, Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за позовом мами одного з учнів Кременчуцької гімназії № 29. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.

Депутат зазначив, що до апеляційної скарги приєдналися і треті особи, що представляють інтереси малолітніх дітей. Батьки категорично не погодились з рішенням суду першої інстанції, та обставинами, викладеними в тексті судового рішення.

Зокрема, попри переконання батьків учнів молодших класів, які водять своїх дітей до школи, суддя вважає, що міською владою не був порушений принцип територіальної доступності, адже батькам дозволили обирати, за якою формою діти навчатимуться у ліцеї № 6 «Правобережний».

 

Щодо порушення процедури голосування, недотримання кворуму, суддя послався на протокол, який був наданий юристами мерії, попри доводи представників позивачів, що хоча в тексті рішення Полтавського окружного адміністративного суду міститься твердження, що є відеозапис, доданий до матеріалів справи, він не відображає повну картину пленарного засідання, зокрема зображення усіх присутніх депутатів, а відтворює лише місце виступу головуючого та самого головуючого на засіданні, у зв’язку з чим не приймається судом до уваги як такий, що підтверджує факт присутності/відсутності депутатів ради. Разом з тим, на переконання судді, вичерпна інформація, щодо досліджуваних фактів міститься в протоколі й достовірність цих доказів сумнівів у суду не викликає.

 

Не погодившись з таким рішенням суду, депутат разом з батьками звернулися до суду апеляційної інстанції. Наразі, міська рада має 10 днів, щоб подати відзив на апеляційну скаргу.

Як також стало відомо з допису депутата Богдана Лазоренка, «по гімназії № 29 мається припис ДСНС від 14.07.2023 р. згідно з яким, наявні порушення, у тому числі й обладнання системи протипожежної безпеки, мали б бути усунуті до 14.10.2023 р.», але, за його словами, «ніхто не збирається повертати дітей в стіни рідної гімназії, ні з початку нового навчального року, ні після Перемоги, ніколи». Людям просто брехали, і Малецький і представники Департаменту і окремі депутати, що під особисті гарантії переконували батьків трішки почекати.

— Малецький, своєю чергою, не приховуючи, розповідає депутатам, що є особи, які зацікавленні в цій будівлі, й невдовзі її позбудуться, — пише Лазоренко. — Відповідну скаргу в ДСНС, в частині невиконання припису, ми також направили.

Нагадаємо, що заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час інспектування закладів освіти міста розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що ситуація з гімназією №29 перебуває на постійному моніторингу в обласної влади.

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Автор: Аліса Котова
Теги: гімназія №29 судова справа апеляція Руслан Лазоренко реорганізація
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