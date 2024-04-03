Закриття гімназії № 29 у Кременчуці та реорганізація інших закладів освіти у регіоні — коментар обласної влади

Сьогодні, третього квітня, із робочим візитом Кременчук відвідав заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко. Під час інспектування закладів освіти міста журналісти «Кременчуцького Телеграфа» запитали у посадовця, чи володіє він інформацією стосовно закриття гімназії № 29 у місці та чи можливо якось вплинути на ситуацію і залишити заклад освіти для дітей.
Чубенко говорить, що з усіма деталями цього процесу він не знайомий. Проте наголосив, що ситуація перебуває на постійному моніторингу в обласної влади.
За його словами, представники Міністерства освіти й науки України з метою оптимізації освітнього процесу в країні розробили інтерактивну карту, куди нанесені усі заклади загальної середньої освіти. І якщо кілька шкіл знаходяться поруч, то їх з часом усе одно об'єднають.
— Демографічний стан зараз такий, що оптимізація закладів освіти буде у будь-якому випадку, — додає Чубенко.
Нагадаємо, у березні під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що до кінця цього року у районі можуть закрити 10 закладів освіти. У наступному році під загрозою «оптимізації» опиняться ще 12 шкіл.
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