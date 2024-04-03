«У людей є місце, де вони можуть отримати підтримку»: Центр життєстійкості у Глобиному відвідала міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Це перший центр на Полтавщині. У Центрі життєстійкості підтримку отримують діти, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики і є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Першої леді Олени Зеленської. Відремонтували Центр життєстійкості коштом свідомого бізнесу та благодійного фонду «Повір у себе»
Сьогодні, 3 квітня, Глобинський центр життєстійкості відвідала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Разом з міністеркою до центру приїхали очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За словами Оксани Жолнович, ремонт зробили за благодійні кошти, саме приміщення належить громаді та є чинним Центром надання соціальних послуг.
У Центрах життєстійкості працюють зі зверненнями громадян, координують їх до необхідних фахівців, надають психологічну підтримку та організовують сімейний простір. За словами Оксани Жолнович, в Україні зараз мало подібних центрів.
У Глобинському осередку життєстійкості зазначають, отримати підтримку, поговорити з фахівцем сюди йдуть як літні люди, так і маленькі діти.
Журналістам вдалося зафіксувати роботу з дітьми у групах, заняття зі скандинавської ходьби, роботу фахівців з внутрішньо переміщеними особами.
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін на цьому ж заході заявив, що на Полтавщині відкриють сім Центрів життєстійкості. У рамках візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи закриють будинок «Малютки» у Кременчуці. Також Оксана Жолнович прокоментувала хто може отримати відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, у Кременчуці працює центр життєстійкості «Місце сили», де є безоплатні консультації психолога, майстер-класи та кіноперегляди.
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