«У людей є місце, де вони можуть отримати підтримку»: Центр життєстійкості у Глобиному відвідала міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 122

Це перший центр на Полтавщині. У Центрі життєстійкості підтримку отримують діти, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики і є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Першої леді Олени Зеленської. Відремонтували Центр життєстійкості коштом свідомого бізнесу та благодійного фонду «Повір у себе»

Сьогодні, 3 квітня, Глобинський центр життєстійкості відвідала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Разом з міністеркою до центру приїхали очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За словами Оксани Жолнович, ремонт зробили за благодійні кошти, саме приміщення належить громаді та є чинним Центром надання соціальних послуг.

— Ми навчаємо команду, в окремих громадах оплачуємо роботу, але тут оплату праці працівників, послуги по життєстійкості взяли на себе партнери — місцевий бізнес: «Астарта» (Агропромисловий холдинг «Астарта-Київ» — ред.). Це показує синергію бізнесу з державою і громадою. Бізнесу також не байдуже, який емоційний стан людей, як вони розвиваються, як вони почуваються та адаптуються в тій чи іншій громаді, — розповіла міністерка соцполітики.

У Центрах життєстійкості працюють зі зверненнями громадян, координують їх до необхідних фахівців, надають психологічну підтримку та організовують сімейний простір. За словами Оксани Жолнович, в Україні зараз мало подібних центрів.

— Насправді дуже важливо, щоб з людиною можна було поговорити. Щоб у людини було місце, де вона може розповісти про свої болі, отримати підтримку, обговорювати спільні проблеми. Таким чином, легше знайти вихід з різних ситуацій. Я дуже рада, що в нас розвиваються соціальні послуги. Моя мрія і задача, щоб в кожній громаді України був такий Центр життєстійкості, — зазначила Оксана Жолнович.

У Глобинському осередку життєстійкості зазначають, отримати підтримку, поговорити з фахівцем сюди йдуть як літні люди, так і маленькі діти.

— Ми вже надали послуги понад тисячі особам. Центр і не зупиняв свою роботу, бо ми є комплексним надавачем послуг у різних напрямках. Ремонтні роботи тут обійшлися у 1 млн 119 тисяч грн, все — коштом бізнесу та благодійників. Сьогодні наш найменший отримувач послуг, це 3-річна дівчинка. Вона завітала до нас з мамою та братом на сімейне консультування. Відвідують нас люди й «срібного віку», — констатувала Світлана Грицай, директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Глобинської міської ради».

Журналістам вдалося зафіксувати роботу з дітьми у групах, заняття зі скандинавської ходьби, роботу фахівців з внутрішньо переміщеними особами.

— Ми працюємо, аби люди могли прийти, поспілкуватися, мали змогу отримати кваліфіковане навчання щодо протидії власному стресу. Тут кожен може отримати психологічну підтримку. Це важливо у нинішніх реаліях, — зазначила Світлана Грицай.