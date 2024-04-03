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Аварія поблизу Кременчука: один з водіїв помер на місці, пасажирку ушпиталили (доповнено)

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 1 719

 

За словами очевидців, одному з водіїв стало погано за кермом

Сьогодні, 3 квітня, на дорозі між Кременчуком та Соснівкою, близько 14.40 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися із соціальних мереж.

За словами очевидців, водію автомобіля ВАЗ стало погано за кермом, він не впорався з кермуванням та врізався у Mercedes Sprinter.

У соцмережах зазначають, що водій ВАЗа помер на місці, а пасажирку цієї автівки ушпиталили. Інформації про стан водія Mercedes Sprinter немає.

 

Факт аварії підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Детальної інформації вона поки що не надала, проте стверджує, що на місці події можливі затримки руху.

Доповнено:

За офіційними даними правоохоронців, за кермом автомобіля ВАЗ-2101 знаходився 61-річний чоловік. Автомобілем Mercedes Benz Sprinter керував 53-річний водій.

На місці події поліцейські знайшли водія ВАЗа уже мертвим. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. 60-річну пасажирку ВАЗу з травмами ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, сьогодні зранку на трасі у Лубенському районі сталася смертельна ДТП: бус зіткнувся з вантажівкою. Пасажир легковика загинув.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: соцмережі
Теги: Кременчук Соснівка аварія ДТП загиблий
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