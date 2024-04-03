«Ми, як перелітні птахи — крила підломлені, а скакати нікуди», — переселенка з Торецька про проблеми адаптації на Полтавщині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

Сьогодні, 3 квітня, в рамках відвідин Глобинського центру життєстійкості міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поспілкувалася з жінками, які покинули свій дім через війну. Жінки приїхали до Глобиного з Харкова та Торецька, Донецької області. Жінки стверджують, що прагнуть адаптуватися у новій громаді, втім це не завжди вдається.

— Я представник військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, начальник відділу реєстрації. Я працюю віддалено. Тут роботу знайти дуже важко. Багато наших людей повертаються до своїх домівок попри те, що там страшно. Багато хто з нас приїхав сюди, маючи дві сумки. У нас зруйноване, пошкоджене житло. Ті громади, які на лінії зіткнення, там ми не можемо зареєструвати місця проживання дітей. Бо для цього особа має звернутися самостійно. Ми, як перелітні птахи — крила підломлені, а скакати нікуди, — розповіла міністерці пані Мелітта.

Міністерка соціальної політики зазначила, що внутрішньо переміщеним особам важливо адаптуватися на місцях теперішнього життя.

— Дуже важливо формувати життя тут і зараз. Не прив’язувати себе постійно думками до того, що було. Ми мусимо бути більш мобільними. Нас виганяє війна, і це болісно, — говорить Оксана Жолнович.

Жінки, для яких Кременчуцька територіальна громада стала вимушеним домом, зазначають, що на рівні держави є багато питань, які потребують вирішення.

— Ми адаптовуємося, але не завжди виходить. Прописатися у цій громаді ми не можемо, діти, коли вступають, у них вимагають якісь довідки. Отримати компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно не можемо, бо комісія має обстежити майно. Під обстрілами та на лінії зіткнення це неможливо. У мій будинок прилітало двічі, ми не можемо нікуди звернутися, — говорить вимушена переселенка Мелітта.

Жінка констатує: «Нам іноді здається, що війна тільки за нашими спинами».

Жінки розповіли, що зібрати документи для навчання у громаді не завжди вдається, тож нині діти переселенок здобувають освіту віддалено.

Оксана Жолнович говорить, що подібний метод навчання не кращий для дітей.

— Це погано. Діти втрачають соціалізацію. Дитина не може вчитися два роки у телефоні. Ви прив’язуєте дітей до фантомної дійсності. Вам треба їх локалізувати там, де вони живуть.

Представники бізнесу регіону пообіцяли ВПО свою підтримку та працевлаштування.

У рамках візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович також розповіла, чи закриють будинок «Малютки» у Кременчуці. Також Оксана Жолнович прокоментувала хто може отримати відстрочку від мобілізації.