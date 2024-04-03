У Глобинському центрі життєстійкості внутрішньо переміщені жінки поділилися своїми проблемами з міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович
Сьогодні, 3 квітня, в рамках відвідин Глобинського центру життєстійкості міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поспілкувалася з жінками, які покинули свій дім через війну. Жінки приїхали до Глобиного з Харкова та Торецька, Донецької області. Жінки стверджують, що прагнуть адаптуватися у новій громаді, втім це не завжди вдається.
Міністерка соціальної політики зазначила, що внутрішньо переміщеним особам важливо адаптуватися на місцях теперішнього життя.
Жінки, для яких Кременчуцька територіальна громада стала вимушеним домом, зазначають, що на рівні держави є багато питань, які потребують вирішення.
Жінка констатує: «Нам іноді здається, що війна тільки за нашими спинами».
Жінки розповіли, що зібрати документи для навчання у громаді не завжди вдається, тож нині діти переселенок здобувають освіту віддалено.
Оксана Жолнович говорить, що подібний метод навчання не кращий для дітей.
Представники бізнесу регіону пообіцяли ВПО свою підтримку та працевлаштування.
У рамках візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович також розповіла, чи закриють будинок «Малютки» у Кременчуці. Також Оксана Жолнович прокоментувала хто може отримати відстрочку від мобілізації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.