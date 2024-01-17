У Кременчуці працює «Місце сили», де є безкоштовні консультації психолога та майстер-класи

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У Кременчуці на вулиці Шевченка, 64 працює центр життєстійкості «Місце сили», у якому жителі міста можуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку. Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфові» координаторка проєкту Надія Купенко, він діє за фінансової підтримки Європейського союзу, Фонду народонаселення ООН.

У кременчуцькому центрі життєстійкості проходять майстер-класи, арттерапія, заходи з розвитку навичок для молоді міста. Також організатори провели вже два табори для підлітків «Енергія твого майбутнього» на базі ліцею № 10 «Лінгвіст» — весняний та зимовий. Планують провести ще й весняний, але точні дати поки не називають.

Кожну суботу о 15.00 у центрі відбуваються безкоштовні кіноперегляди. Зараз починається цикл детективів, найближчими тижнями дивитимуться «Шерлока Голмса» з Робертом Дауні молодшим.

У «Місці сили» працює психолог, тож можна отримати індивідуальні психологічні консультації, яка є анонімними та безкоштовними, а також групові.

Громадська організація «Клуб рибалок України», яка була релокована з-під Маріуполя до Хмельницького, реалізує проєкт «Центр життєстійкості» у трьох містах — Ніжин, Кам’янське та Кременчук. Ці міста в Україні обирали представники ООН. У «Клубу рибалок України» є багато реалізованих кейсів для сімей, зокрема «Тато хаб».

У Кременчуці партнером у впровадженні проєкту стала громадська організація «Комітет молодіжних організацій», яка відповідає за ремонт приміщення, у якому згодом буде розміщуватися «Місце сили».

Приміщення на вулиці Шевченка, 64 міська влада надала для потреб центру життєстійкості тимчасово, поки в основному приміщенні йде ремонт. Він триватиме до 30 квітня. Де саме основне приміщення знаходиться, поки не розголошують.

Проєкт у Кременчуці стартував в середині жовтня, протягом перших 3 місяців роботи провели 44 заходи для більше ніж 939 жителів міста.

За словами Надії Купенко, у вересні фінансування проєкту закінчиться, і він має перейти на баланс міста (скоріш за все, буде підпорядковуватися департаменту сімей та дітей).

— Ми відкриті до співпраці з ГО і просто активними громадянами. Якщо є у людини ініціатива провести якийсь майстер-клас, то ми тільки за, можемо допомогти з матеріалами на проведення, але нашим бюджетом не передбачено, що ми будемо оплачувати діяльність цієї людини. З іншим — матеріалами, місцем, фотозвітами — допоможемо. Можемо приїхати. Є навчальні заклади, які нас запрошують, — каже Надія Купенко.

Центр життєстійкості «Місце сили» працює з 12.00 до 20.00 з вівторка по суботу. Про актуальні події центру можна дізнатися, зателефонувавши за номером телефону (099) 246 59 90. Соцмережі проєкту: