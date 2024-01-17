Фітнес-тренеру з Полтави Заволоці, який принижував військових, продовжили тримання під вартою

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Октябрський районний суд Полтави продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Роману Заволоці, який принижував військових.

Як інформує Суспільне, про це стало відомо з ухвали, яку 15 січня оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Роману Заволоці продовжили тримання під вартою до 10 березня 2024 року. Про це клопотала сторона обвинувачення. Сторона захисту підозрюваного просила змінити запобіжний захід тримання під вартою на домашній арешт, а також просила визначити заставу як альтернативний запобіжний захід. Суд у цьому відмовив.

Як з’ясувало слідство, колишній фітнес-тренер та блогер влітку 2023 року неодноразово конфліктував з працівниками ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки, принижував військових та перешкоджав їхній законній діяльності щодо вручення повісток у громадських місцях. Зокрема він плюнув і назвав «придурком» ветерана війни, військового Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку. При цьому він знімав свої сварки з військовими на камеру, а потім публікував це в Instagram, закликаючи так само робити інших. За даними правоохоронців, він також публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

27-річного Романа Заволоку підозрюють за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

частина перша статті 114-1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань»;

частина друга статті 435-1 «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю»;

частина друга статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»;

частина друга та третя статті 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Нагадаємо, провокатора Романа Заволоку затримали у Полтаві 29 серпня минулого року. Під час перевірки документів чоловік поводився зухвало, а під час затримання вдарив одного з правоохоронців. Як встановила експертиза, на момент затримання Роман Заволока був у стані наркотичного сп’яніння. 1 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою. Потім його продовжили ще на такий же термін.