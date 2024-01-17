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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися дві автівки: постраждав 6-річний хлопчик

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 302

 

Травмованих госпіталізували

Вчора, 16 січня, близько 14.00, на 107 кілометрі автодороги «Дніпро-Решетилівка» Кобеляцької громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2114, яким керував 32-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2105, яким керував 36-річний чоловік.

Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка ВАЗ-2105 та 6-річний пасажир ВАЗ-2114 отримали травми, їх госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що також вчора, на дорозі Полтава-Олександрія, у селі Судіївка зіткнулися автомобілі Ssang Yong Actyon та Renault Trafic. Травмувалися обидва водії та двоє пасажирів автомобіля Renault. Усіх госпіталізували.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина
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