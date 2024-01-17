Кременчужанин забив співмешканку до госпіталізації

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Вчора, 16 січня, у Кременчуці 30-річний чоловік жорстоко побив 28-річну співмешканку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Жінку госпіталізували з численними травмами в тяжкому стані.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нападник раніше притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині 40-річний чоловік вбив жінку та намагався вбити її 14-річного сина та 37-річного співмешканця. Чоловіка затримали.