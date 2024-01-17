У Польщі посилили правила проведення мобілізації та кримінальну відповідальність за їх порушення

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 198

За новими правилами, за неприбуття до місця явки після отримання повістки призовника можуть позбавити волі строком до 5 років

У Польщі посилили правила проведення мобілізації, а також зробили суворішим покарання за їх порушення.

Оновлені правила призову діятимуть у разі проведення в країні загальної мобілізації та під час війни. Згідно з ними призовник може отримати повістку з позначкою «на другий день мобілізації», або з позначкою «негайно». У другому випадку він зобов’язаний з'явитися до місця явки, яке вказано в повістці, не пізніше ніж через 6 годин з моменту її отримання. Про це повідомило видання Rzechpospilsta.

За цією інформацією, нові правила призову визначені у наказі міністра національної оборони Польщі, який набув чинності 13-го січня.

Призовників, які під час проведення мобілізації чи під час війни не з’являться у зазначений час до визначеного у повістці місця, чекає до 3 років позбавлення волі.

Крім того, чоловік, який під час проведення мобілізації або війни постійно ухиляється від проходження військової служби, карається позбавленням волі на строк не менше 5 років.

Нагадаємо, в Україні 11 січня Кабмін відкликав урядовий законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведенні мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби, на доопрацювання.

Він був внесений до Верховної Ради 25 грудня минулого року. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що готовий внести цей законопроєкт у новій редакції на погодження Кабміну найближчим часом.