Внаслідок зіткнення двох автомобілів на дорозі Полтава-Олександрія травмувалися чотири людини

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 425 Коментарів: 1

16 січня близько 8.00 на дорозі Полтава-Олександрія у селі Судіївка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, автомобіль Ssang Yong Actyon зіткнувся з автомобілем Renault Trafic. Унаслідок аварії обоє водіїв, а також двоє пасажирів автомобіля Renault травмувалися. Їх направили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини події.

Нагадаємо, сьогодні через мокрий сніг на дорогах Полтавщини загалом та Кременчука зокрема сталося кілька аварій.