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Надзвичайні новини

Внаслідок зіткнення двох автомобілів на дорозі Полтава-Олександрія травмувалися чотири людини

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 425 Коментарів: 1

 Наразі усі потерпілі перебувають у лікарні

16 січня близько 8.00 на дорозі Полтава-Олександрія у селі Судіївка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, автомобіль Ssang Yong Actyon зіткнувся з автомобілем Renault Trafic. Унаслідок аварії обоє водіїв, а також двоє пасажирів автомобіля Renault травмувалися. Їх направили до лікарні.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини події.

Нагадаємо, сьогодні через мокрий сніг на дорогах Полтавщини загалом та Кременчука зокрема сталося кілька аварій. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина ДТП аварія дорога потерпілі
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Коментарі: 1

115
KSV:
Сьогодні, 16:31

Паски безпеки винайшли труси! Що мені буде у великій безпечній машині? А виявляється що даже при ДТП з легковою машиною голова пробиває лобове скло і ламається позвонок! Полежать в лікарні, подумають потрібно пристібаться чи ні? А з своєї практики скажу - не доходить! Винуваті всі, але тільки не я!!! І пристібатися не буду з принципа!!!


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