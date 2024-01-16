Хто з переселенців з 1 лютого залишиться без виплат від держави

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 299

У Департаменті соціального захисту населення «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли про зміни правил виплат для внутрішньо переміщених осіб

На кінець 2023 року загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місті Кременчук — 32 тисячі 165 осіб, констатують у міському Департаменті соціального захисту населення. Там зазначають, що право на отримання допомоги від держави з 1 лютого залишиться лише у певних категорій ВПО.

Так зареєстрованим після 1 серпня 2023 року, щомісячну допомогу продовжать на пів року якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 гривень;

якщо переселенець має рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми, особами з інвалідністю I чи II груп;

якщо виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

доглядає за особами, які досягли 80-річного віку;

неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника;

уповноваженим особам, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму;

студентам, які навчаються за денною або дуальною формою, не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенцям, які протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОП або отримали грант. При цьому, дохід не має перевищувати 6279 гривень;

Згідно з постановою Міністерства соціальної політики, скасують грошові виплати людям, чий матеріальний стан «дозволяє робити суттєві покупки та інвестиції». Мова йде про покупку будинку чи земельної ділянки, на суму понад 100 тис. грн, автомобіля, якому менш як 5 років, чи валюти на понад 100 тис. грн. Також скасують виплати громадянам, які перебувають за кордоном понад 30 днів, при цьому, не обґрунтовуючи причини свого перебування. За повідомленням Урядового порталу, скасують виплати тим, хто повернувся до покинутого місця проживання. Точну цифру переселенців, яка втратить виплати від держави з 1 лютого поки не визначили, констатують у міському Департаменті соціального захисту населення.

Нагадаємо, змінити місце проживання ВПО та скасувати статус можна онлайн у застосунку «Дія».