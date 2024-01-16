На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчуччини Микола Телятник

На російсько-українській війні загинув Микола Телятник, військовослужбовець із Козельщинської громади Кременчуцького району. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Козельщинської громади.
Життя військового обірвалося 11 січня поблизу села Синьківка на Харківщині внаслідок несумісного із життям поранення.
Служив Микола на посаді командира інженерно-саперного відділення.
Інформації щодо прощання та поховання військового наразі немає.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.