У Полтаві жінок-переселенок навчали безпечному водінню

У Полтаві для жінок-переселенок провели заняття з безпечного керування автомобілем. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Полтава стала другим містом в Україні, де проводять такі заняття.
Загалом таке навчання-інтенсив триває чотири години.
На перше заняття у Полтаві завітали шестеро жінок, які прагнули покращити свої навички у керуванні.
Такі тренінги організовують Автомобільна федерація України спільно з партнерами.
Нагадаємо, у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти. Також на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості буде відбуватися перекваліфікація спеціалістів, де жінки опановуватимуть «чоловічі» професії.
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