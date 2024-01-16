У Полтаві жінок-переселенок навчали безпечному водінню

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 129

Полтава стала другим містом в Україні, де проводять подібні заняття

У Полтаві для жінок-переселенок провели заняття з безпечного керування автомобілем. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Полтава стала другим містом в Україні, де проводять такі заняття.