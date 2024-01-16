«Для нас критично, якщо «Полтаватеплоенерго» оголосить про банкрутство», — Богдан Оксененко

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 543 Коментарів: 1

Минулого тижня керівництво Полтавської обласної ради заявило про можливе банкрутство найбільшого в області постачальника тепла «Полтаватеплоенерго». Все через Кременчуцьку ТЕЦ, яку разом з боргами передали на баланс постачальника тепла. Крім цього, «Полтаватеплоенерго» переведено оператором на тариф постачальника останньої надії (ред. ПОН — це постачальник, який надає свої послуги, якщо більше ніхто їх не надає).

— Мало того, що на обласний бюджет хочуть «повісити» борг 1,5 млрд, напрацьований ще до того часу, коли частина Кременчуцької ТЕЦ стала власністю Полтавської громади. Так ще з 1 січня 2024 року Полтаватеплоенерго переведено оператором на тариф ПОН, замість майже 8 грн за м3 ми повинні сплачувати понад 25 грн за м3, — зазначав у своєму телеграм-каналі голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Сьогодні, 16 січня, ситуацію прокоментували у «Кременчукгазі».

— Для нас це критично, якщо «Полтаватеплоенерго» оголосить про банкрутство. У «Кременчукгазу» автоматично створюються великі фінансові проблеми. І те, що ми знову оптимізували штат, знову скорочуємо працівників (50-60 осіб), це не врятує структуру. Поки нема розуміння, як виходити з ситуації. «Полтаватеплоенерго» зараз є найбільшим нашим клієнтом, — говорить Голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Нагадаємо, депутати Полтавської облради просять Уряд передати Кременчуцьку ТЕЦ державі.