Уже з лютого керівництво «Полтаватеплоенерго» може оголосити про банкрутство

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 341 Коментарів: 1

Уже у наступному місяці Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» може оголосити себе банкротом. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

16 січня Полтавська обласна рада скликає позачергову сесію, де готуватиме відповідне звернення до Президента, Уряду та народних депутатів України.

Мало того, що на обласний бюджет хочуть «повісити» борг 1,5 млрд, напрацьований ще до того часу, коли частина Кременчуцької ТЕЦ стала власністю Полтавської громади. Так ще з 1 січня 2024 року Полтаватеплоенерго переведено оператором на тариф ПОН (постачальника останньої надії), замість майже 8 грн за м3 ми повинні сплачувати більше 25 грн за м3, - коментує Біленький.

За його словами, керівнику підприємства залишається тільки оголосити про банкротство, щоб убезпечити себе від відповідальності.

Нагадаємо, 8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Восени 2023 року підприємство хотіли передати на баланс Міністерства оборони України. З такою ініціативою виступило «Полтаватеплоенерго», Полтавська обласна адміністрація та депутати Кременчуцької міськради, адже разом із ТЕЦ у власність області перейшов борг у майже 1,5 млрд грн.