Двом юнакам, які у травні минулого року вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соцмережі, винесли вирок

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 230

Їм присудили 5 років позбавлення волі з випробуванням та встановили іспитовий строк терміном на 2 роки

11 січня Кременчуцький районний суд виніс вирок двом юнакам, які у травні 2023 року жорстоко вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соціальні мережі. Інформацію про це оприлюднила пресслужба суду.

Суд визнав їх винними за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

Обережно, на відео жорсткі кадри!