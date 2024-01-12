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Надзвичайні новини

Двом юнакам, які у травні минулого року вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соцмережі, винесли вирок

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 230

 

Їм присудили 5 років позбавлення волі з випробуванням та встановили іспитовий строк терміном на 2 роки

11 січня Кременчуцький районний суд виніс вирок двом юнакам, які у травні 2023 року жорстоко вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соціальні мережі. Інформацію про це оприлюднила пресслужба суду.

Суд визнав їх винними за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

Обережно, на відео жорсткі кадри!

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук
Теги: кажан вбивство Кременчук вирок суду знущання над тваринами
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