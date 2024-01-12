Двом юнакам, які у травні минулого року вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соцмережі, винесли вирок

Їм присудили 5 років позбавлення волі з випробуванням та встановили іспитовий строк терміном на 2 роки
11 січня Кременчуцький районний суд виніс вирок двом юнакам, які у травні 2023 року жорстоко вбили кажана, зняли це на відео та виклали у соціальні мережі. Інформацію про це оприлюднила пресслужба суду.
Суд визнав їх винними за ч. 4 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 роки.
Обережно, на відео жорсткі кадри!
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