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Кременчук, Воїни світла, Війна

На війні загинув військовий Сергій Сапа із Кременчуччини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 391

 

Обірвалося життя воїна у перший день нового року на Луганщині

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Семенівської громади Кременчуцького району Сергій Сапа. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці громади.

 

Народився чоловік у селі Веселий Поділ у 1978 році. Загинув 1 січня 2024 року поблизу села Житлівка Луганської області. 

Прощання із воїном відбудеться 12 січня о 12.00.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: соцмережі
Теги: Кременчуцький район Семенівська громада війна загиблий воїни світла
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