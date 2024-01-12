На війні загинув військовий Сергій Сапа із Кременчуччини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 391

Обірвалося життя воїна у перший день нового року на Луганщині

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Семенівської громади Кременчуцького району Сергій Сапа. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці громади. Народився чоловік у селі Веселий Поділ у 1978 році. Загинув 1 січня 2024 року поблизу села Житлівка Луганської області. Прощання із воїном відбудеться 12 січня о 12.00. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.

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