На війні загинув військовий Сергій Сапа із Кременчуччини

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Семенівської громади Кременчуцького району Сергій Сапа. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці громади.
Народився чоловік у селі Веселий Поділ у 1978 році. Загинув 1 січня 2024 року поблизу села Житлівка Луганської області.
Прощання із воїном відбудеться 12 січня о 12.00.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
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