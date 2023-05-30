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У Кременчуці 19-річним гомінідам, які жорстоко вбили кажана, загрожує ув'язнення

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 418

Хлопці зняли свої «розваги» на відео

Двоє 19-річних мешканців Кременчука жорстоко вбили кажана, який занесений до Червоної книги України. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Свої знущання хлопці зафільмували та виклали у соціальні мережі.

Наразі поліція веде досудове розслідування за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України.

Хлопцям загрожує від 1 обмеження волі до 3 років її позбавлення.

Обережно, на відео жорсткі кадри!

*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: кажан вбивство Кременчук
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