У Кременчуці 19-річним гомінідам, які жорстоко вбили кажана, загрожує ув'язнення

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 418

Хлопці зняли свої «розваги» на відео

Двоє 19-річних мешканців Кременчука жорстоко вбили кажана, який занесений до Червоної книги України. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Свої знущання хлопці зафільмували та виклали у соціальні мережі.

Наразі поліція веде досудове розслідування за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України.

Хлопцям загрожує від 1 обмеження волі до 3 років її позбавлення.

Обережно, на відео жорсткі кадри!