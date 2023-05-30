Пенсійному фонду планують передати функції нарахування соціальних виплат сім’ям з дітьми

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт від 23.05.2023 №9318, яким планують поетапно передати функцій із призначення допомог сім’ям з дітьми від органів праці та соцзахисту населення до органів Пенсійного фонду (ПФУ). Про це днями повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
За його даними, проєкт розробили для забезпечення права сімей з дітьми на допомогу від держави за будь-яких обставин в умовах військової агресії Росії проти України, коли частина сімей вимушено змінили своє місце проживання, прискорення призначення та виплати відповідних допомог.
У пояснювальній записці до проєкту документа вказано, що, враховуючи активні бойові дії та окупацію частини України, управління соціального захисту населення відповідних територій не можуть нараховувати соціальні виплати сім’ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район.
Отже, ПФУ пропонується передати функції з призначення:
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з 1 грудня функція призначення житлових субсидій вже перейшла до Пенсійного фонду України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.