Пенсійному фонду планують передати функції нарахування соціальних виплат сім’ям з дітьми

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Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт від 23.05.2023 №9318, яким планують поетапно передати функцій із призначення допомог сім’ям з дітьми від органів праці та соцзахисту населення до органів Пенсійного фонду (ПФУ). Про це днями повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його даними, проєкт розробили для забезпечення права сімей з дітьми на допомогу від держави за будь-яких обставин в умовах військової агресії Росії проти України, коли частина сімей вимушено змінили своє місце проживання, прискорення призначення та виплати відповідних допомог.

У пояснювальній записці до проєкту документа вказано, що, враховуючи активні бойові дії та окупацію частини України, управління соціального захисту населення відповідних територій не можуть нараховувати соціальні виплати сім’ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район.

— Натомість ПФУ має найбільш розвинуту мережу територіальних органів управління в системі соціального захисту населення та працює за екстериторіальним принципом призначення, нарахування пенсій, субсидій, страхових виплат. Цей принцип означає, що незалежно від того, де перебуває людина, особливо в умовах воєнного стану, вона може реалізувати своє право на соціальні виплатити. Цифровізація процесів призначення, нарахування виплат у Пенсійному фонді значно скорочують час від подання документів до отримання пенсій, страхових допомог, виплат тощо, — йдеться в тексті.

Отже, ПФУ пропонується передати функції з призначення:

допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (для непрацюючих жінок),

допомоги при народженні дитини,

допомоги при усиновленні дитини,

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

допомоги на дітей одиноким матерям соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,

оплати послуги патронату над дитиною,

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю,

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також сплати ЄСВ за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з 1 грудня функція призначення житлових субсидій вже перейшла до Пенсійного фонду України.