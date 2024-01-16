Депутати Полтавської облради просять Уряд передати Кременчуцьку ТЕЦ державі

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Сьогодні депутати проголосували за відповідне звернення до Президента України та Уряду

16 січня відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради, на якій депутати одноголосно проголосували за звернення до Президента України та Уряду з проханням передати Кременчуцьку ТЕЦ на баланс держави. Про це пише сайт «Полтавська хвиля» з посиланням на засідання сесії.

На цьому засіданні був присутній і генеральний директор «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко. За його словами, під час передачі Кременчуцької ТЕЦ, про її борги підприємство не повідомляли. Коли про борги стало відомо, то вирішили передати ТЕЦ у власність держави, оскільки підприємство не може самостійно їх виплатити.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зазначив, що це питання необхідно вирішити до кінця місяця. Інакше з лютого доведеться підписати договір на постачання газу за ціною 28 грн/м³ замість 7,42 грн/м³. Тоді «Полтаватеплоенерго» має оголосити про банкрутство, оскільки коштів виплатити борги ТЕЦ у підприємства немає.

Нагадаємо, 8 липня 2022 року Кременчуцька ТЕЦ перйшла у право власності Полтавській обласній раді. Восени 2023 року підприємство хотіли передати на баланс Міністерства оборони України. З такою ініціативою виступило «Полтаватеплоенерго», Полтавська обласна адміністрація та депутати Кременчуцької міськради, адже разом із ТЕЦ у власність області перейшов борг у майже 1,5 млрд грн.