Депутати Полтавської облради просять Уряд передати Кременчуцьку ТЕЦ державі

16 січня відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради, на якій депутати одноголосно проголосували за звернення до Президента України та Уряду з проханням передати Кременчуцьку ТЕЦ на баланс держави. Про це пише сайт «Полтавська хвиля» з посиланням на засідання сесії.
На цьому засіданні був присутній і генеральний директор «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко. За його словами, під час передачі Кременчуцької ТЕЦ, про її борги підприємство не повідомляли. Коли про борги стало відомо, то вирішили передати ТЕЦ у власність держави, оскільки підприємство не може самостійно їх виплатити.
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зазначив, що це питання необхідно вирішити до кінця місяця. Інакше з лютого доведеться підписати договір на постачання газу за ціною 28 грн/м³ замість 7,42 грн/м³. Тоді «Полтаватеплоенерго» має оголосити про банкрутство, оскільки коштів виплатити борги ТЕЦ у підприємства немає.
Нагадаємо, 8 липня 2022 року Кременчуцька ТЕЦ перйшла у право власності Полтавській обласній раді. Восени 2023 року підприємство хотіли передати на баланс Міністерства оборони України. З такою ініціативою виступило «Полтаватеплоенерго», Полтавська обласна адміністрація та депутати Кременчуцької міськради, адже разом із ТЕЦ у власність області перейшов борг у майже 1,5 млрд грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.