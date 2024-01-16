На Полтавщині після пожежі в будинку знайшли мертву жінку

Вчора, 15 січня, о 16.00, у провулку 1-му Пасічному у Гадячі сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Під час гасіння пожежі у будинку знайшли мертву жінку.
Пожежу загасили о 18.20. Вогонь знищив вікна, двері, домашнє майно та підлогу. А також пошкодив оздоблення стін та стелі.
До гасіння залучилися 6 людей особового складу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що 2 грудня на Миргородщині також у пожежі загинув чоловік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.