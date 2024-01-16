На Полтавщині після пожежі в будинку знайшли мертву жінку

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Вчора, 15 січня, о 16.00, у провулку 1-му Пасічному у Гадячі сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі у будинку знайшли мертву жінку.

Пожежу загасили о 18.20. Вогонь знищив вікна, двері, домашнє майно та підлогу. А також пошкодив оздоблення стін та стелі.

До гасіння залучилися 6 людей особового складу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 2 грудня на Миргородщині також у пожежі загинув чоловік.