2 грудня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.
До відділення поліції №2 (м. Лохвиця) близько 7.50 надійшло повідомлення від працівників Центру екстреної медичної допомоги про загоряння будинку в селі Ждани Миргородського району.
На місце події прибули наряди поліції та рятувальники. Після ліквідації пожежі в будинку знайшли мертвим 67-річного власника оселі. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини пожежі встановлює слідство.
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