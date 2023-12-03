На Миргородщині у пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 88

Загоряння сталося у будинку в селі Ждани Миргородського району

2 грудня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

До відділення поліції №2 (м. Лохвиця) близько 7.50 надійшло повідомлення від працівників Центру екстреної медичної допомоги про загоряння будинку в селі Ждани Миргородського району.

На місце події прибули наряди поліції та рятувальники. Після ліквідації пожежі в будинку знайшли мертвим 67-річного власника оселі. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини пожежі встановлює слідство.