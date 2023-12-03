У Кременчуцькій галереї провели захід для людей з інвалідністю

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Привітати один одного прийшли ті, хто має проблеми зі здоровʼям, але долає їх за допомогою сили духу й неймовірної жаги до життя — члени Кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю

У суботу, 2 грудня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбувся захід, присвячений Міжнародному дню людей з обмеженим можливостями.

Привітати один одного прийшли ті, хто має проблеми зі здоровʼям, але долає їх за допомогою сили духу й неймовірної жаги до життя — члени Кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю.

Також в залі було багато друзів організації: представники влади, бізнесу, культури, освіти, журналісти, громадські діячі, гість з Литви, почесний член Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України», литовський бізнесмен і меценат Лінас Малішька. Програма розпочалася музичним привітанням від гурту «Крила» та музичною увертюрою у виконанні члена Спілки композиторів України Сергія Горюновича.

До присутніх звернувся голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник. Очільник організації зазначив, що цей міжнародний день — спроба нагадати суспільству про людей з інвалідністю, про необхідність створення суспільства без бар'єрів. Андрій Мельник закликав владу і громадськість зробити все для впровадження ідеології безбар'єрності.

Віцемерка Ольга Усанова разом з директорами Автозаводського і Крюківського районних територіальних центрів Ларисою Дзюбою та Ольгою Мироновою привітали присутніх та вручили подарунок для офісу осередку. Також віцемерка вручила почесні грамоти Кременчуцької міської ради членам президії Ради осередку Валентині Бровченко та Анатолію Нетребі.

Присутніх тепло привітав голова Полтавського обласного осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Сергій Чумак. Після цього представники влади і громадськості вручили почесні грамоти і листи подяки членам президії Ради осередку, членам організації, юним акторам лялькового театру «Оселі добра і радості».

Багато теплих слів учасники заходу почули від начальника управління культури і туризму Ірини Вологодської, начальника одного з відділів департаменту освіти Ігоря Процька та інших.

Учасників заходу вітали члени осередку – юні виконавці Соломія Батир і Василиса Васяніна, вже відомий виконавець віршів Олександр Хитренко. Учасники гуртка «Ляльковий театр» «Оселі добра і радості» привітав учасників заходу виставою «Хоробрий заєць». Пісню «Тече вода з-під явора» на слова Тараса Шевченка виконала Світлана Косяк та інші.

Було багато добрих, емоційних моментів, сердечного тепла і надії. Захід закінчився, але люди швидко не розходилися. Хтось розглядав виставку робіт учасників осередку, хтось спілкувався між собою та з представниками влади і керівництвом осередку. У цей день всі присутні в залі галереї отримали подарунки й заряд бадьорості та гарного настрою.