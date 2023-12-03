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Кременчук, Культура, Афіша

3-го грудня у бібліотеці на Соборній кременчужанам розкажуть про письменницю Дніпрову Чайку

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 97

 

Стартує літературно-мистецький проєкт «Український Ренесанс»

Філія №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки запрошує усіх охочих на літературно-мистецький проєкт «Український Ренесанс» від спілки літераторів «Славутич». Про це повідомила пресслужба мерії.

Перша героїня проєкту – Дніпрова Чайка. Письменниця, фольклористка, перекладачка, педагогиня, учасниця національно-просвітницького руху.

Вечір занурить відвідувачів у атмосферу тієї епохи та дозволить познайомитися з життєвим та творчим шляхом письменниці. Захід покликаний відродити пам'ять про письменників, зберегти культуру та традиції нашого народу.

Зустріч відбудеться 3-го грудня о 15.00 за адресою: вул. Соборна, 9/16.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: бібліотека бібліотека-філія №2 Бібліотека на Соборній письменниця літературний вечір Славутич
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