Руйнується та занепадає — кременчужанин Микола Матюк про пам’ятку місцевого значення, могилу Григорія Чуркіна

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 228

У мерії кажуть, серйозних пошкоджень немає, а ремонт поки не на часі

До могили відомого кременчужанина Григорія Чуркіна, вірніше, цілого сімейного комплексу, нас покликав Микола Матюк. Чоловік розповідає:

— Спостерігаю за тим, як все тут руйнується, кілька років. Якби у чиновників так було вдома, вони б ремонтували? Зупинка є, а що з могилою?

Нагадаємо, у Крюкові є вулиця та зупинка громадського транспорту, названі у пам’ять про відомого кременчужанина. Що будинок, що могила Чуркіна привертають увагу містян не вперше саме через руйнування. Микола Матюк говорить, ще жодного разу не бачив, щоб цей комплекс могил ремонтували.

Навіть ковану огорожу, якій теж понад 100 років, зрізають на металобрухт вандали, розповідає Микола Матюк. Що ж до самого комплексу, то тут давно з’явилися й інші поховання. Керівниця Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська визнає: родинний комплекс Чуркіних — це давно біль музейників.

— Як будинок Чуркіних єдиний у місті, так і родинне поховання — таке єдине. Коли з нього зробили комуналку, почали підселяти покійників зовсім інших — це вже було неправильно. Для того, щоб водити екскурсії на один з найстаріших пам’ятників міста, треба його підтримувати у порядку, — зазначає жінка.

Для довідки:

Микола Чуркін був відомим у місті меценатом, гласним Кременчуцької міської думи (депутатом). За кошти та за покровительства Чуркіна збудували притулок для сиріт та ремісничу школу — нині там розташоване ПТУ № 26, він платив стипендії дітям з притулку для бідних. Також інвестував в освітлення вулиць Крюкова та будівництво захисної дамби.

Будинок Чуркіна, що у Крюкові, теж є пам’яткою місцевого значення.

— Якщо бережете пам’ять, якщо називаєте вулиці та зупинки на честь відомого кременчужанина, то вже тримайте цю лінію до кінця. Цьому пам’ятному комплексу понад 120 років, — каже Микола Матюк.

Аби дізнатися, чи планують реконструювати могилу Чуркіна, ми звернулися до міськвиконкому. Завідувачка сектору з питань охорони культурної спадщини Кременчуцької міської ради Софія Демиденко каже, балансоутримувач об'єкта (спецкомбінат ритуальних послуг – ред.) серйозних пошкоджень на могилі не знайшов. Актів вандалізму теж. Щодо реконструкції, поки така не на часі, повідомили у мерії.