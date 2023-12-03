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Кременчук, Україна, Світ, Війна

Українці стали менш згуртованими та як вони ставляться до розваг під час війни: соцопитування

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 279

   

Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024 років

Кожен другий в Україні сьогодні не будує жодних планів наперед взагалі, а 60% опитаних українців вважають, що під час війни потрібно суттєво обмежувати себе в розвагах та покупках. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», опубліковані на сайті організації.

У рамках 25-ї хвилі національного опитування «Україна в умовах війни» соцгрупа «Рейтинг» провела окреме дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024.

— 60% вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках, і за два роки війни ці показники практично ніяк не змінились. 36% думають навпаки — що потрібно намагатися жити повноцінним життям під час війни, — такі результати показало опитування.

Соціологи відзначають, що це питання найбільш розділило респондентів за віком та доходами: молодші й забезпечені значно більше хочуть жити повноцінним життям, ніж старші та бідніші, серед яких більшість підтримує самообмеження. 

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Крім того, опитування показало, що кожен другий в Україні сьогодні не будує жодних планів наперед. За останній рік кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін (кілька років), знизилась з 19% до 12%. Ще близько 15% планують життя на пів року–рік, а 22% — не більш ніж на кілька місяців.

Планують своє життя на більш тривалий термін жителі Києва, люди молодого та середнього віку, а також більш заможні громадяни.

Також опитані вважають, що минулого року українці були згуртованішими, ніж зараз, однак майбутню і поточну ситуацію оцінюють однаково. Якщо, оцінюючи минулий рік, 87% вважають, що нація була згуртована, то станом на зараз таку оцінку надали 64%, і в майбутньому році очікується цей показник на рівні 59%. Натомість 34% респондентів вважають, що наразі українці не є згуртованими, тоді як лише 11% вказали, що українці не були згуртованими минулого року.

Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє

Опитування проводилося 22-23 листопада 2023 року. Всього опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 3,1%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія рейтинг війна розваги опитування
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