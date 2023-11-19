Ірина Фаріон на хвилі хайпу — в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє

Головне для росіян сьогодні — це будь-яким способом посіяти в Україні взаємну ворожнечу, розбрат, зневіру та розпач, щоб віддалити нашу Перемогу

Ірина Фаріон досягла своєї мети — нагадала про себе та отримала так потрібний їй хайп і політичні дивіденди. Щоправда, при цьому внесла розбрат та ворожнечу в українське суспільство, розбурхала людей та загострила внутрішньополітичну ситуацію. Але до такого їй не звикати. Навіть порушення кримінального провадження СБУ за чотирма статтями ККУ, зокрема, через зневажливе приниження російськомовних захисників України, та звільнення з університету не засмучує мовну «орлицю», адже це ще більше підняло хвилю хайпу та зробило ім’я Ірини Фаріон ще відомішим.

А треба зазначити, що останнім часом її стали трохи забувати через застарілість минулих скандалів та колишніх «зашкварів». Хто б згадав про викладачку львівського університету, екснардепку, радикальну націоналістку та колишню комуністку за рік-два, якби не новий мовний скандал та усе, що з ним пов’язане? Зокрема її «перл», що «боротьба всередині країни важливіша за бої на «нулі».

Ірина Фаріон зуміла привернути увагу до своєї персони. Тепер про неї говорить уся Україна, пишуть усі ЗМІ, навколо неї точаться дискусії на усіх платформах, українці висувають один одному взаємні звинувачення, навішують політичні «ярлики» та кидають принизливі образи. Пані Фаріон напевно задоволена, бо життя без скандалів для неї прісне, і, нарешті, про неї знову усі згадали. До того, тепер у неї з’явилася певна політична перспектива.

Хто ще тихо радіє мовному скандалу в Україні, так це путін та його пропагандисти. Розбрат в Україні — їхня давня й досі недосяжна мрія, яка, як вони сподіваються, може допомогти їм у досягненні поставленої мети. І так вийшло, що у цьому вони з професоркою Фаріон — ситуативні союзники.

Ні, я в жодному разі не стверджую, що Ірина Фаріон є агенткою КДБ/ФСБ з якимось позивним та оплатою в рублях. Напевно, що це не так. Проте, розвідувальні служби нашого ворога часто використовують для своїх цілей не тільки власних агентів, а й «корисних ідіотів», і, зазвичай, таким чином, що ті цього навіть не усвідомлюють. Це не вперше, коли, відстоюючи якусь цілком правильну для української нації ідею, її доводять до абсурду, чим спантеличують не тільки саму сутність цієї ідеї, а й відверто шкодять при цьому Україні. Чи надихнули зневажливі висловлення пані Фаріон когось із російськомовних захисників України перейти на українську? Питання скоріше риторичне.

Чому ці слова шкодять державі? Так головне для росіян сьогодні — це будь-яким способом посіяти в Україні розбрат, взаємну ворожнечу, зневіру та розпач, щоб віддалити нашу Перемогу.

Вважаю, що усі, хто під час війни вносить розбрат та ворожнечу в українське суспільство на підґрунті мови, національності чи політичних вподобань, працюють на користь росії. Свідомо чи несвідомо.

В єдності наша сила та запорука Перемоги!