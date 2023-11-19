«Полтаватеплоенерго» повідомило, які тарифи на опалення та гарячу воду діють на лівобережжі Кременчука

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1 110 Коментарів: 1

Для кого тарифи залишилися незмінними, а для кого вони збільшилися

У Полтавському обласному комунальному виробничому підприємстві теплового господарства «Полтаватеплоенерго» розповіли, які тарифи на централізоване тепло та гарячу воду для населення діють на лівобережжі Кременчука, а також про зміну тарифів для інших споживачів.

Тарифи для населення:

на централізоване постачання гарячої води — 118 грн 66 коп./куб м (з ПДВ);

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії — 1 тис. 248 грн 25 коп./Гкал (з ПДВ);

умовна-постійна частина (місячна абонплата на одиницю теплового навантаження) — 162 тис. 986 грн 29 коп./Гкал/год.

Для інших категорій споживачів, зокрема ФОПів і юросіб, рішенням Полтавської обласної ради № 669 від 28 липня 2023 року «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання гарячої води, що надаються ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» зі змінами, внесеними рішенням № 687 від 26 вересня 2023 року» встановлені тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води, які введено в дію з 1 жовтня 2023 року.

Ознайомитися з текстом рішення та структурою тарифів можна на офіційному сайті підприємства.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфові» заступниця генерального директора «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша, для населення вартість не змінилася, бо для цієї категорії споживачів досі діє мораторій на підвищення тарифів відповідно до закону України від 29 липня 2022 № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

— А для категорії «Інші» тарифи змінилися на економічно обґрунтовані, — додала вона.

Нагадаємо, через реконструкцію магістральної теплової мережі «Полтаватеплоенерго», у Кременчуці продовжили закриття руху автотранспорту по вул. Тараса Шевченка.

Читайте також: