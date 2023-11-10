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Кременчук, Гроші, Споживач

Скільки заборгували кременчуцькі споживачі теплової енергії перед «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 536

 

З початком централізованої подачі тепла, що у Кременчуці розпочалася з 30 жовтня, у платіжки великої частини містян повернеться умовно-змінна частина, до якої віднесені витрати на придбання природного газу та електричної енергії. У «Полтаватеплоенерго» наголошують, що ці кошти спрямовуються на генерацію тепла

З кожним місяцем зростає сума загальної заборгованості кременчуцьких споживачів теплової енергії перед «Полтаватеплоенерго». Так, якщо станом на початок жовтня вона становила 253 млн 106 тис. 403 грн, то на початок листопада — вже 259 млн 75 тис. 783 грн.

Про це повідомили у «Полтаватеплоенерго».

Найбільша категорія боржників — населення. На початок жовтня мешканці заборгували 139 млн 204 тис. 874 грн, а на початок листопада — 142 млн 16 тис. 396 грн.

Окрім цього, традиційно чималу суму заборгували комунальні підприємства Кременчука, що фінансуються з міського бюджету. Йдеться про 60 млн 14 тис. 69 грн (у жовтні було 55 млн 781 тис. 179 грн).

Водночас зменшилася сума заборгованості комунальних підприємств, що фінансуються з державного бюджету — 2 млн 968 тис. 54 грн проти 5 млн 522 тис. 370 грн.

Обласні комунальні підприємства, що розташовуються у нашому місті, мають сплатити «Полтаватеплоенерго» 634 тис. 983 грн, а районні — 1 тис. 57 грн.

Загальний борг комунальних підприємств — 63 млн 618 тис. 165 грн (проти 61 млн 854 тис. 463 грн).

Щодо категорії «Інші», то ці абоненти мають перед обласним комунальним підприємством загальний борг у 53 млн 427 тис. 276 грн. На початку жовтня ця сума дорівнювала 52 млн 38 тис. 14 грн.

— Попри велику заборгованість різних категорій споживачів, «Полтаватеплоенерго» своєчасно розпочало новий опалювальний період у нашому місті. Разом з теплом в оселях кременчужан з’явилася і гаряча вода. Аби ці послуги надавалися упродовж зимового періоду, підприємство має розраховуватися, зокрема, за природний газ та електроенергію. Тому, просимо кременчужан своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги, а тих, хто має борги, погасити їх. В Україні йде війна, і ми робимо все, щоб місто було з опаленням і гарячою водою, — наголосила заступниця генерального директора «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.

Тим, хто опинився у скрутному становищі, пропонують укласти договір на реструктуризацію. Для цього треба звернутися до відділення збуту у Кременчуці за телефонами:

  • 050 457 42 66;
  • 050 457 42 65;
  • 050 457 42 74;
  • 050 810 17 80 (для юридичних осіб).

За цими телефонами також можна звертатися, якщо у споживачів «Полтаватеплоенерго» виникають проблеми з централізованою подачею гарячої води чи опалення. Працівники підприємства сприятимуть вирішенню ситуації.

— Також нагадуємо, що з початком опалювального періоду 2023/24 років багато містян розраховують на нарахування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Проте через наявну заборгованість їм можуть відмовити у державній допомозі, — наголошують у «Полтаватеплоенерго».

Раніше ми писали, що на площі Незалежності у Кременчуці заслухали суд проти «Полтаватеплоенерго».

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: Полтаватеплоенерго борги комунальні платежі статистика довідник відділ збуту
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