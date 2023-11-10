Кременчуцькі футболісти здобули кубок дитячого футбольного турніру «Промінь мрії Cup»

Участь у змаганнях брали команди з Кременчуччини, Черкащини, Харківщини та Кіровоградщини
Юні кременчуцькі футболісти здобули перемогу у футбольному турнірі «Промінь мрії Cup» серед дітей 2012 р.н., що проходив 25-27 жовтня у Горішніх Плавнях.
Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради.
У турнірі взяли участь 10 команд з різних регіонів України (Кременчук, Горішні Плавні, Черкаси, Харків, Покровськ, Омельник, Олександрія).
Раніше ми писали, що кременчуцькі дзюдоїсти здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області.
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