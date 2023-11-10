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Кременчук, Спорт, Україна, Світ

Кременчуцькі футболісти здобули кубок дитячого футбольного турніру «Промінь мрії Cup»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1

 

Участь у змаганнях брали команди з Кременчуччини, Черкащини, Харківщини та Кіровоградщини

Юні кременчуцькі футболісти здобули перемогу у футбольному турнірі «Промінь мрії Cup» серед дітей 2012 р.н., що проходив 25-27 жовтня у Горішніх Плавнях.

Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради.

У турнірі взяли участь 10 команд з різних регіонів України (Кременчук, Горішні Плавні, Черкаси, Харків, Покровськ, Омельник, Олександрія).

Основний кубок

  • 1 місце — Кремінь (Кременчук)
  • 2 місце — ХФКС № 1 (Харків)
  • 3 місце — Гірник Спорт (Горішні Плавні)
  • 4 місце — Кремінь К (Кременчук)

Малий кубок

  • 1 місце — Аметист (Олександрія)
  • 2 місце — Гірник Спорт (Горішні Плавні)
  • 3 місце — ДЮСШ (Покровськ)
  • 4 місце — Псел Плюс (Омельник)

Кубок за участь

  • Ягуар (Кременчук)
  • New generation (Черкаси)

Раніше ми писали, що кременчуцькі дзюдоїсти здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради
Теги: переможці діти турнір змагання футбол Горішні Плавні кубок
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