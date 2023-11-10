Оголошуємо збір на ремонт «залізного коня»: спецпризначенцям на фронті потрібна допомога

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 137

Спецпідрозділ ЗСУ виконує дуже важливі завдання для перемоги, але забезпечення від Міноборони «нульове»

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфу» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти спецпідрозділу ЗСУ зібрати кошти на ремонт та обслуговування автівки, яка їм вкрай потрібна для виконання бойових завдань на лінії фронту. До нього звернувся командир спецпідрозділу, який розповів, що завдання перед його бійцями ставлять дуже важливі, для їх виконання доводиться щодня переміщатися у прифронтовій зоні на 30-100 км, а автотранспортом підрозділ не забезпечений.

- Цей хлопець воює за нашу країну з 24 лютого. Бойовий офіцер. Його військову спеціалізацію назвати не можу, бо сам не знаю. Але він дуже «спеціальний». Знаю його особисто вже років 15. Зараз він очолив підрозділ таких самих «оторв», а на забезпечення потреб (того ж пального) грошей у нашого МО немає... Дуже прошу - допоможіть, будь ласка, його підрозділу у справі утилізації біомусора, - написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

А далі він навів текст звернення бойового командира-спецпризначенця.

Привіт! Очолив новий підрозділ. Завдання підрозділу дуже важливе для ПЕРЕМОГИ ЗСУ, але ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «0». Не передбачений ніякий автотранстпорт і забезпечення на його обслуговування, а відстань переміщення кожного дня від 30 до 100 км. Тому збираю кошти для вирішення цього питання. ДЯКУЮ за ДОПОМОГУ. СЛАВА УКРАЇНІ !!!

Номер картки банки

5375411209562359

https://send.monobank.ua/jar/3uZxJasPNy